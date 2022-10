El entrenador del Atlético Baleares, Jordi Roger, ha dicho este viernes que, tras el partido del domingo ante La Nucía, «veremos si nos hemos liberado después de conseguir el domingo pasado la primera victoria de la temporada. Pero es verdad que las semanas pasan mejor cuando se viene de sumar de tres», apuntó el técnico del conjunto blanquiazul.

«Vamos a La Nucía con la intención de sacar tres puntos más. Somos un equipo que ha competido bien en casi todos los partidos pero que por momentos puntuales o pequeños detalles no tenemos los puntos que nos gustaría tener. Estas cosas pasan en el mundo del futbol, es cuestión de continuar trabajando. La semana pasada cuando aún no habíamos ganado os decía que estaba tranquilo dentro de la preocupación por no ganar. Veía al equipo que trabajaba y que en los partidos competía muy bien. Debemos mejorar pequeñas cosas y seguir creciendo como conjunto», señaló el entrenador catalán.

Roger ve en su rival de este domingo aspectos similares a los que les ha ocurrido a sus jugadores. «La Nucía es otro equipo que a lo mejor no tiene todos los puntos que se merece por el juego que ha hecho. El otro día va al campo del Castellón y pierde 4-1, pero ves el partido y La Nucía juega muy, pero que muy bien. Lo que pasa es que el Castellón tienen mucha efectividad y cuando llega las enchufa».

«Si estamos todos en el mismo barco y vamos todos a una, podemos hacer muchas cosas bonitas, añadió Roger, que tiene a Cordero entre algodones. Josep Jaume Jesús, Lucas y David son baja.