El Palma Futsal dará el pistoletazo de salida este sábado, a partir de las 16:30 horas, a la temporada más ilusionante de su historia en Manzanares. El conjunto mallorquín se estrenará en liga en el Antonio Caba, una de las canchas con más ambiente de toda la Primera División y contra Quesos El Hidalgo Manzanares FS que el año pasado ya complicó las cosas al equipo dirigido por Antonio Vadillo. El Palma arranca la competición liguera con las fuerzas renovadas y con la ilusión de mejorar los resultados de la temporada pasada.

El entrenador del Palma Futsal ha reconocido en la rueda de prensa previa al inicio de liga celebrada en Automóviles Coll que el equipo tiene "muchas ganas de comenzar liga, una competición que va a ser muy larga, en un año muy bonito con varias competiciones por delante" y ha remarcado que, para él, "la liga es la más importante, la más regular y empezarla en casa de un equipo como Manzanares, en una pista complicada en la que condiciona mucho su afición y donde nos van a exigir hacer un grandísimo partido si queremos sacar los tres puntos". Además, el técnico gaditano ha añadido que "llegamos en un buen momento, hemos tenido veinte sesiones de entrenamiento antes de comenzar los primeros amistosos, que eso nunca lo habíamos tenido, y nos han venido muy bien para ir acoplando el equipo. Es verdad que a nivel de partidos ha sido una pretemporada más corta que otros años, pero en definitiva llegamos en un buen momento a esta primera jornada de liga, sabiendo que vamos a afrontar una liga muy compleja en la que cada partido va a ser complicado sacarlo adelante y nos van a exigir estar a nuestro máximo nivel", comentaba el entrenador del Palma Futsal.

Vadillo también ha hablado que los nuevos "todavía están en el proceso de adaptación, llevan poco tiempo y hay que darles más margen. Yo creo que hasta que no pasen tres o cuatro meses no vamos a empezar a ver la mejor versión de ellos, pero estamos en el camino correcto de adaptación al grupo, a la idea de juego, al equipo... Van entrando poco a poco y su actitud es de diez, que es lo más importante". El míster también comentó la importancia de comenzar ganando ya que en setiembre ya hay un parón y "conseguir los tres puntos ayudaría a enfrentar estas dos semanas más tranquilos, pero evidentemente no es definitivo".

Vadillo también comentó el estado de la nueva plantilla que ha confeccionado el Palma para esta nueva temporada, más amplia que otros años y "perfecta", comentaba el técnico que también dijo que "si nos respetan las lesiones veremos cómo evoluciona. Es cierto que hemos hecho una plantilla más larga de lo que es habitual en nosotros. Evidentemente, afrontamos más competiciones y de aquí a Navidades vamos a jugar más de veinte partidos, son muchos, por lo cual debemos estar muy mentalizados, el año pasado tuvimos mucho hándicap a nivel lesivo y eso nos condicionó durante gran parte de la temporada, incluso los playoff y eso es lo que intentamos cubrir esta temporada con la plantilla más larga".

Además, Vadillo también argumentó que quieren mejorar los resultados de la temporada pasada, pese a conocer la dificultad del reto, aunque también comentó que "una buena temporada es hacer lo que hemos hecho durante los últimos siete años" y añadió que "Palma es el único equipo que ha estado en todas las semifinales en los últimos siete años". Además comentó que este año tiene más recursos en la plantilla "sobre todo en la portería, hemos fichado a Luan, que es un portero que tiene unas características totalmente diferentes a las que hemos tenido aquí en Palma y nos aporta otro aspecto del juego que a día de hoy es fundamental. También tenemos pívots de referencia, pívots más móviles, tenemos alas más ofensivos, más defensivos y menos dinámicos... Tenemos una plantilla larga y equilibrada en todas las posiciones".

Por otro lado, Vadillo confirmó que "Tayebi no estará con nosotros en el inicio de liga, Higor tampoco estará y Gordillo anda con molestias y será duda, aunque estamos contentos ya que ha entrenado con nosotros, durante toda la temporada, un juvenil, Nil, que ya debutó la temporada pasada y estoy encantadísimo con él y es una posibilidad más que pueda entrar en el equipo".

Eloy Rojas: "Queremos estar en todas las competiciones y llegar lo más lejos posible"

Por su parte, Eloy Rojas comentó que la plantilla "está trabajando muy bien y tiene muchas ganas de comenzar una nueva temporada", además, comentó que "comenzamos en Manzanares, una pista muy complicada, pero confío en competir bien y llevarnos los tres puntos". También añadió que, para él, "ilusionantes son todas las temporadas, pero esta que hemos entrado en Champions después de muchos años estar detrás y lo hemos rozado, es muy emocionante". Eloy Rojas, al igual que su entrenador, también aceptó el desafío de mejorar la temporada pasada y dijo que "queremos estar en todas las competiciones y llegar lo más lejos posible, la intención es estar, como mínimo igual que el año pasado, y sí podemos, mejorarlo". Rojas también ha valorado positivamente la llegada de competencia al equipo, ya que el ala del Palma cree que "te obliga a dar el cien por cien todos los días y si un compañero está mejor, tu mejoras para competir, sanamente, por minutos".

Dani Saldise: "Los nuevos lo estamos asimilando todo, pero la cercanía de los compañeros lo hace mucho más fácil"

Daniel Saldise comentó cómo ha sido su adaptación al equipo y a la isla y comentó que lo que más desea ahora mismo es que "comience a rodar el balón y pelear por los objetivos". "La adaptación está siendo inmejorable, algunos compañeros ya los conocía de antes, de la selección o de otros equipos, y la acogida ha sido muy familiar, muy grande y los jugadores nuevos lo agradecemos mucho para que luego se vea en el día a día en el momento de asimilar las cosas". Por otro lado, también matizó que la adaptación al juego "está siendo un proceso natural, pero hay que hacerlo poco a poco y con buena letra, sin quedarse atrás. Al final son muchos cambios y es normal que los nuevos estemos asimilando todo, pero la acogida y la cercanía de Vadillo, el cuerpo técnico y compañeros facilita mucho todo y está siendo lenta, pero muy buena". En la misma línea, comentó que lo que más le ha gustado de su llegada a Palma ha sido "el grupo, la verdad es que ya lo sabía porqué hablo con muchos jugadores que ya conocía, pero aún así me ha sorprendido mucho la complicidad que hay entre todos los jugadores. La cercanía y la nobleza de todos creo que es algo muy importante en el día a día porqué compartimos mucho tiempo juntos, muchas vivencias y creo que eso es fundamental para que todo vaya sobre ruedas y estemos preparados para momentos buenos y no tan buenos".