La ciclista mallorquina Mavi García se incorporará a Liv Racing Xstra el 1 de enero, dando así por finalizada su relación el UAE Team. Con la llegada de la campeona española de ruta y contrarreloj, el UCI Women's WorldTeam holandés da la bienvenida a una de las corredoras más fuertes del pelotón en la general. Mavi ha firmado un contrato de dos años.

Mavi ha afirmado que en esta fase de su carrera necesita un equipo que le aporte tranquilidad y estabilidad. "Cuando me senté con Giorgia Bronzini y el director del equipo, Eric van den Boom me sentí muy bien y cómoda. Esas conversaciones me dieron confianza. Estoy convencida de que juntos podemos crear algo hermoso y que hay espacio para crecer. Mientras tanto, he estado trabajando al más alto nivel durante muchos años. En esta fase necesito tranquilidad, comprensión y profesionalidad. Liv Racing Xstra me puede ofrecer mucho en todas estas áreas. Todas las decisiones que he tomado en mi carrera han sido bien consideradas y siempre han traído un cambio positivo. Con este movimiento no será diferente", ha explicado Mavi en declaraciones difundidas por su nuevo equipo.

"Liv Racing Xstra es un equipo estable con una rica historia en el ciclismo. Mirando a los pilotos, veo mucho potencial, en todas las áreas. Para el próximo año creo que lo más importante es que trabajemos como un equipo, que seamos una sola unidad y luchemos en las carreras que son importantes", ha añadido.

El gerente y propietario del equipo, Eric van den Boom, ha afirmado que la corredora mallorquina encaja en el perfil que buscaban para ser líder del equipo: "Queríamos reforzarnos con un corredor fuerte que sea capaz de lograr el éxito en las carreras por etapas y en las duras carreras de un día. Mavi García encaja a la perfección en ese perfil. Ella también trae la experiencia necesaria que nuestros jóvenes pueden usar. Estamos ansiosos por comenzar esta cooperación y esperamos ver a dónde nos lleva".