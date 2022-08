El regreso del Palma Futsal a los entrenamientos ha estado marcado por una despedida, la de Diego Nunes. El internacional brasileño viajará este lunes por la tarde a Lisboa para pasar el reconocimiento médico con el Benfica y firmar con el club que pagará la cláusula de 204.000 euros por llevarse a la estrella del Palma Futsal.

Nunes se acercó a Son Moix para despedirse de sus compañeros y de Antonio Vadillo a la finalización del entrenamiento. Abrazos, palabras de agradecimiento y de buenos deseos para unos y otros en este curso que comienza con la salida de uno de los jugadores que han marcado una etapa en el conjunto balear. Junto a José Tirado, el brasileño dio una rueda de prensa de despedida ante la mirada de sus compañeros, que no se quisieron perder su adiós y que se rompieron las manos a aplaudir cuando terminó su relato. Le costó mantener las lágrimas tras cuatro años y medios de muchas experiencias que el jugador se lleva en forma de recuerdos.

Diego llegó de la liga tailandesa para vivir un sueño en España de la mano del Palma Futsal: "Cuando nadie me conocía fueron ellos los que apostaron por mí y me abrieron las puertas de España”. “Quiero transmitir a todo el club y a la afición el cariño que tengo por vosotros. Estoy muy agradecido a cada persona, a José, a Vadillo, al presi, la oportunidad de venir a España, que era un sueño para mí. Todo lo que tengo y todo lo que me está pasando en la vida es gracias a este equipo”, reconocía le jugador. El brasileño afirmó haber vivido unas semanas muy complicadas ya que “ha sido una decisión muy difícil": "Me fui de vacaciones sin saber lo que iba a pasar. Lloré mucho antes para no tener que llorar ahora. Todavía no me creo que me vaya, es algo muy difícil. Es el año que más he disfrutado del fútbol sala y ha sido un año histórico con dos finales y la clasificación para la Champions".

El internacional brasileño ha sido uno de los jugadores más queridos y se ha dejado la piel, incluso, cuando físicamente no estaba bien, tal y como ocurrió en el pasado playoff en el que quiso forzar y jugar pese a tener un problema muscular. “Salgo como parte de una familia. Llegué aquí conociendo personas y me llevo amigos. No me parece real todavía que me vaya. Me costó mucho tomar la decisión por el cariño que tengo. Espero que no sea un adiós y sea un hasta luego y que esto sea más grande de lo que ya es", dijo. El Palma Futsal ha ganado un nuevo seguidor en Portugal: “Cada partido de Palma lo seguiré muy de cerca, me llevo muchos recuerdos”.

También tuvo palabras de agradecimiento para Antonio Vadillo: "Ha sido muy importante para mí, has sacado de mí cosas que yo ni imaginaba que tenía”. Por último, el jugador apuntó estar feliz pero "no satisfecho", ya que cree que podría haber dado mucho más. "Creo que podría haber sacado más de mí, pido perdón si en algún momento me he equivocado o he hecho algo mal. Quiero decir gracias por todo lo que habéis hecho por mí. Os deseo todo lo mejor del mundo y que podáis ser campeones de algún torneo, de la Liga o de lo que sea, os lo merecéis mucho porque sé como trabajáis, cómo vivís esto”, comentó.

José Tirado: “Hubiera aceptado no cobrar ninguna cifra para tener a Diego”

Diego Nunes estuvo acompañado por José Tirado en su adiós. El director general del Palma Futsal se deshizo en elogios hacia el jugador y reconoció que “es un día extraño" ante la marcha de Nunes. "Deportivamente y para los valores del Palma tener a alguien como Diego ha sido un orgullo y un honor” comentaba Tirado, quien al mismo tiempo que se muestran feliz ya que "es una oportunidad para Diego y para su familia importante". "La carrera de un jugador es corta y ha aparecido una oportunidad de uno de los mejores clubes del mundo y Diego tiene la posibilidad de mejorar y una oportunidad”, apuntó.

El director general quiso “darle las gracias en nombre del Palma y de la afición" y admitió que no habría cambiado su salida por ninguna cláusula como finalmente ha sucedido: "Hubiéramos aceptado no cobrar ninguna cifra para retener a Diego porque el club no necesitaba realizar una venta como otros años. Es el mayor traspaso en la historia del club pero no lo cambio por el pago de la cláusula y ojalá pudiera tener a Diego en el equipo". De hecho, el club trató de convencer al jugador con una renovación que no tuvo recorrido ante la propuesta que el Benfica puso sobre la mesa. “El Palma ha intentado mirar lo mejor para el club. Ya intentamos hacerle una renovación dentro de nuestras posibilidades pero hay clubes como el Benfica que están muy por encima del Palma y nosotros lo entendemos perfectamente. Hemos hecho todo lo posible, hemos intentado aguantar el máximo para que saliera con la cláusula”, afirmó.

Por último, José Tirado recordó que Nunes “se ha formado como jugador" en Palma y que "llegó siendo un buen jugador y se marcha siendo un jugador ‘top’ a nivel mundial". "Le quiero agradecer todas las tardes que nos ha dado. Es un ejemplo porque siempre ha dado el máximo ante las dificultades y, por eso, le estamos eternamente agradecidos. La marcha de Diego es especial”, finalizó.