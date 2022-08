Mateu Alemany, director de fútbol del Barcelona, confirmó este lunes, tras la presentación del francés Jules Koundé, que la entidad azulgrana trabaja ahora en las salidas de los descartes. «Todos los jugadores saben su situación, la voluntad del club es reducir la masa salarial», afirmó el mallorquín. El Barça, según desveló el presidente Joan Laporta, ya podrá inscribir a sus fichajes de verano tras activar la ‘tercera palanca’, con la que va a ingresar 100 millones de euros.

«Xavi (Hernández, el técnico azulgrana) ha hablado con todos y conocen la voluntad de los técnicos sobre quién debe seguir o salir. Esperemos que se vayan produciendo las salidas, unos cedidos, otros traspasados y otros con rescisión», señaló Mateu Alemany, que debe resolver en los próximos días el futuro de Umtiti, Riqui Puig, Neto, Depay, Frenkie de Jong y Braithwite.

También está en el aire el futuro del canterano Alejandro Balde, de quien aseguró que la decisión de si sigue en la plantilla «será de Xavi», aunque se felicitó de que «es una gran noticia que los jóvenes den pasos adelante. Él lo ha dado. Pero es el míster el que decide quien está en la plantilla y quien juega».

Alemany desveló cómo fueron las negociaciones para el fichaje de Koundé. «El agente de Jules me ha estado llamando cada día o cada dos días durante dos meses para saber la situación del ‘fair play’, porque tenía ofertas muy potentes. Yo le decía “haced, firmad”, pero el jugador quería venir al Barça y nos esperó. Su insistencia ha sido tremenda. En un momento incluso le dije a Jonathan que no me llamara más, porque no sabía qué decirle».

«Al cerrar la segunda palanca, Koundé tenía un acuerdo casi cerrado con otro club, pero él quería venir al Barça. En ese momento mandamos una oferta al Sevilla. Quiero poner en valor el compromiso y la voluntad firme e insistente de Jules para venir al Barça», agregó el mallorquín.

Alemany se mostró diplomático con el Chelsea tras arrebatarle el fichaje de Koundé y que podría dificultar las incorporaciones de Marcos Alonso y César Azpilicueta, dos objetivos azulgranas: «Somos el Barça y no competimos contra nadie. Nosotros intentamos convencer a los jugadores y a sus agentes de que tenemos el mejor proyecto, y luego negociamos con sus clubes. Y si hay acuerdo, se ha acabado».

«Tenemos una buena relación con el Chelsea y estuvimos cenando con su propietario. No entraré en nombres de jugadores que tienen contrato con otros clubes», sentenció.