El Algaida festeja sus bodas de plata

El Algaida femenino cumple 25 años. Este modesto club vivió ayer un día muy especial, ya que celebró este aniversario a lo grande con la presencia de la mayoría de las jugadoras y protagonistas que han hecho posible este logro, ser el equipo femenino en activo más antiguo de Balears. Nadie quiso perderse este multitudinario homenaje, que estuvo presidido por el presidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB), Miquel Bestard; la alcaldesa de Algaida, Maria Antònia Mulet; y el presidente del club, Antoni Mudoy.

El Algaida, que tiene 51 años de historia, confeccionó un equipo femenino por necesidad al haber muchas chicas de la localidad interesadas en jugar en 1997. Así, participó en la Liga regional, la única que había por aquel entonces, en la temporada 97-98. No se le dio mal su debut ya que finalizó quinto en un grupo de once participantes y con equipos que por aquel entonces marcaban distancias como el Platges de Calvià, Marratxí o Peguera.

«Desde que tengo memoria me veo jugando con una pelota y fue una satisfacción que el club por aquel entonces apoyara al fútbol femenino», señaló Tere Fullana, una de las componentes de aquel primer equipo.

«Quiero agradecer el apoyo de la familia, especialmente de mi madre, que siempre me ayudó a que pudiera jugar a lo que me gustaba, el fútbol. Se inmiscuyó tanto en el proyecto que acabó siendo la delegada», indicó Fullana, que añadió: «Estoy muy orgullosa de lo que hicimos ya que el fútbol me ha dado muchos amigos y gracias a nuestro trabajo tenemos lo que existe en la actualidad».

Mar Barceló presume de ser la máxima goleadora del Algaida. «No he llevado la cuenta, pero creo que llevaba una media de dos goles por partido», explicó, y reconoció que en esa época no era fácil jugar a fútbol: «Había muchos prejuicios en la sociedad y si decías que jugabas a fútbol te miraban como mal. Ahora menos mal que ha cambiado todo, aunque resta todavía mucho por hacer. Hay que agradecer el trabajo que se hizo desde el club, que hizo una apuesta muy decidida».

El Algaida femenino celebrará sus bodas de plata volviendo a la Primera Nacional, categoría que se ganó al quedar campeón de la Liga Autonómica. Será la segunda vez dado que el conjunto azul ya militó en esta división en la campaña 2003-04. «Es un bonito premio al trabajo realizado. La primera vez quizás se pagó la inexperiencia, pero ahora, casi veinte años después, nos coge más rodados y con más ayudas de todo tipo», afirmó Antoni Mudoy.

«Esperamos que este año sea diferente al del debut. La categoría es complicada, competiremos con clubes muy superiores a nosotros, tanto en estructura como en economía, pero hemos confeccionado un equipo lo más competitivo posible para salvarnos. El objetivo no puede ser otro que la permanencia», subrayó.

«Para nosotros es un orgullo que seamos el club, el equipo más antiguo que queda en la competición de la Liga 1997-98. Hay que pensar que el club que tengo el honor de presidir tiene 51 años de historia y en la mitad ha habido representación femenina. Esto no es nada fácil y se ha conseguido», relató, y añadió: «Desde la directiva actual tenemos claro que seguiremos, como debe ser, apoyando esta sección. Y ya no solo apoyarla, sino potenciarla. De hecho, este año habrá dos equipos femeninos en Algaida, el que jugará en Primera Nacional y uno de regional al querer ser un referente en el Pla de Mallorca».

«Queremos que las chicas de los pueblos aledaños de Algaida puedan venir a jugar con nosotros si no tienen equipo en su club. Dar una salida para que puedan seguir jugando al fútbol, ya que muchos tienen representación hasta cadetes y no en superior categoría», agregó.

Por último, Antoni Mudoy reconoció que la situación en el balompié femenino ha variados mucho con los años. «Han cambiado las cosas en el fútbol femenino, afortunadamente. Existen apoyos en todos los aspectos que han propiciado que haya evolucionado notablemente», concluyó.