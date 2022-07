La leyenda del golf, Tiger Woods, está disfrutando de Mallorca junto a su familia. El estadounidense, que aterrizó el jueves desde Barcelona con su avión privado, está combinando el turismo con el deporte en su primera viaje a la isla. Sin ir más lejos, ayer acudió a la Rafa Nadal Academy para visitar el museo y las instalaciones sin que el campeón de tenis mallorquín le recibiera, al menos de forma oficial. «Es algo privado, no va a haber imágenes», aclararon a este diario desde la academia. Y así fue. De hecho, Woods, ataviado con una gorra y chanclas, hizo cola como cualquier otro turista para entrar al recinto. No quiso distinciones ni privilegios. Sin embargo, su desplazamiento a Manacor no se quedó ahí ya que, según informó Marca, después quiso conocer las Cuevas del Drach en la vecina Porto Cristo.

El deportista ya provocó una pequeña revolución el sábado cuando fue a jugar al campo de Son Quint, en el complejo Arabella Golf de Palma, donde se dejó ver sonriente junto a su hijo Charlie. Ambos compartieron hoyos y ‘greens’, según la misma información, mostrándose amable con los empleados y los aficionados, alucinados con compartir espacio con una de los mejores golfistas de la historia. Su simple presencia en Mallorca ha supuesto un gran impacto promocional para la isla ya que han sido muchos los medios especializados en golf y en deportes de todo el mundo que se han hecho eco de su viaje. Woods, de 46 años, no está travesando un buen momento en lo deportivo. Las lesiones provocaron que estuviera lejos de su mejor nivel y que ni siquiera pudiera pasar el corte en el Open Británico, su ‘major’ más especial, hace apenas unas semanas. Lleva cinco operaciones de espalda y, además, sufrió un grave accidente de coche que le dejó fuera de la competición hace casi dos años. Pero quiere volver a estar en la elite. Y su extraordinario palmarés le avala. Cuenta con 15 majors -ha ganado cinco títulos en el Masters de Augusta, tres en el Abierto de los Estados Unidos, tres en el Abierto Británico y cuatro en el Campeonato de la PGA-. Sueña con aumentar su cuenta, pero de momento ha elegido Mallorca para recuperar energía.