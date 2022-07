El español Enric Más aseguró que no está teniendo suerte en este Tour de Francia. Atacó en el puerto de Lers y se quedó finalmente descolgado, perdiendo casi 3 minutos con los mejores, lo que le dejó fuera del top 10 de la general.

"Tenía que haber estado en la fuga. Me he quedado encerrado cuando se ha formado. Culpa mía y de nadie más", dijo el ciclista del Movistar, que ahora es undécimo a 12.45 del líder.

"Lo hemos intentado luego con el equipo, aunque no ha salido bien. Luego, en el final, debería haber estado más adelante. Seguiremos intentándolo", señaló decepcionado. "Cuando no es tu Tour no es tu Tour. Culpa mía y de nadie más. Lo hemos intentado con el equipo y no ha salido bien. Ojalá hoy recupere bien", agregó.