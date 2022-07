El mallorquín Enric Mas, líder del equipo ciclista Movistar Team, fue sancionado tras la duodécima etapa del Tour de Francia, con final en el Alpe d'Huez, con 300 francos suizos (unos 400 euros). El motivo aducido por la organización para imponer una sanción al ciclista de Artà fue “comportamiento impropio o inapropiado”. En este caso, fue por orinar en público en una zona que, según los criterios y el código de los comisarios, no era la mejor para ello.

Mas, que en la etapa del jueves estuvo al nivel que se le espera después del mal día que tuvo en la jornada anterior -«esta etapa me permite devolver la confianza al equipo y a mí mismo"-, en la que perdió más de ocho minutos, no fue el único sancionado por la organización del Tour. El Jumbo, del líder Jonas Vingegaard, y el UAE de Tadej Pogacar, no se presentaron al control de firmas en Briançon. De esta forma, los ocho corredores del equipo neerlandés (Roglic, Benoot, Kruijswijk, Kuss, Laporte, Van Aert, Van Hooydonck y el líder Vingegaard) y los seis del UAE (Pogacar, Bjerg, Majka, McNulty, Marc Soler y Hirschi) fueron sancionados con 500 francos suizos, cada uno, y además a todos ellos se les quitarán 15 puntos en la clasificación de la UCI.