Rudy Fernández no se esconde. Este viernes, durante la presentación de su Campus en Pollença, el mallorquín ha expresado su opinión sobre la destitución del que hasta hace cuatro días era su entrenador en el Real Madrid, Pablo Laso, debido a sus recientes problemas de salud . “Creo que podía haberse hecho de otra manera porque creo que Pablo ha demostrado en estas dos últimas décadas ser un referente en hacer al Madrid un club todavía más grande” apuntó. Sin embargo, el capitán de la selección también comentó que “el Madrid está por encima de todo el mundo”. “Nos guste o no el Madrid ha tomado esta decisión y la debemos respetar”, ha matizado.

Como era de esperar, el alero ha sido preguntado por el tema que ha despertado polémica, la nacionalización del base estadounidense Lorenzo Brown. “A mí no me parece bien. Yo ya se lo comuniqué al presidente y no me parece bien porque yo tengo la referencia de haber jugado con jugadores nacionalizados como Mirotic o Ibaka que sí que se han formado en una cantera de España desde muy pequeños, y en ese sentido sí que tenían algún tipo de vinculación especial con el país”, ha afirmado claro y contundente. Estas declaraciones han llegado al mismo tiempo en el que su compañero de selección Àlex Abrines publicaba una rectificación en sus redes sociales por unas palabras referentes al mismo tema, en las que decía que era “una falta de respeto”.

En cuanto a su participación en el Europeo, se ha declarado como disponible tras haber realizado, según él, una temporada “bastante buena en general”. “Si el seleccionador cree que puedo estar en el Europeo sí que estaré”, ha comentado.

El exNBA también ha tenido tiempo para hacer balance de una temporada en la que conquistó la Liga y cayó en la final de Euroliga. “Acabar con un título como es la Liga contra uno de los rivales más fuertes de Europa creo que es para hacer un balance positivo. Es cierto que la temporada ha sido muy dura, pero creo que hemos sido muy maduros a la hora de afrontar competiciones como la final de la Liga”, ha apuntado.

Como ya viene siendo habitual en sus comparecencias públicas, el jugador formado en el Sant Josep ha abordado gustosamente la actualidad del deporte balear. “Hemos tenido una noticia buena y una mala: la buena es que el Mallorca ha seguido en Primera a nivel de fútbol, y la mala es el Palma. La dinámica este año no ha sido muy buena, comenzaron un poco mal y al final lo pelearon pero fue demasiado tarde. Lo he ido siguiendo por el tema de Marc Gasol también, y ahora toca trabar y esforzarse para volver a estar en LEB Oro y quién sabe si en un futuro optar a la ACB”, ha afirmado.

También ha confirmado tener la mirada puesta ya en la retirada y descarta un regreso como jugador a su tierra natal, aunque dejó la puerta abierta a otras posibilidades. “Mi intención como he dicho siempre ha sido retirarme en el Madrid, mi familia ya lo considera como su casa pero es cierto que mis raíces son mis raíces y quién sabe si, no como jugador, en un futuro trato de ayudar a algún equipo a llegar a la ACB. Eso sí que me lo pensaría”, ha reflexionado.

El Campus Rudy Fernández (RF5 Camp 2022) comenzará este sábado en Pollença y durará hasta el día 16. Contará con 200 niños y niñas que realizarán actividades de máximo rendimiento en el ámbito del baloncesto. El Campus regresa en su undécima edición tras la pandemia y Rudy ha asegurado su presencia casi diaria en el mismo.