Anulada la Liga Balear cadete por falta de liquidez

La Liga balear cadete de fútbol, una copia de lo que es la Liga Nacional juvenil, que reúne a los mejores equipos de Balears en esta categoría, se ha anulado por falta de presupuesto ya que las administraciones competentes –consells y Govern balear– para subvencionar la propuesta aprobada el año pasado por la Federació de Futbol de les Illes Balears no han dado su visto bueno o no tienen una partida destinada a esta nueva competición escolar. El problema radica en los desplazamiento entre islas en los que se presumía que se haría cargo, como sucede en los juveniles, el Govern, pero no va a ser así y los clubes no pueden asumir este dispendio.

Malestar. La decisión llega tarde y con las plantillas ya hechas La anulación de esta nueva Liga de élite del fútbol cadete a mediados de junio ha enfadado a la mayoría de clubes, ya que habían confeccionado plantillas muy competitivas para afrontar esta dura temporada, fichando a muchos jugadores de otros equipos con la promesa de jugar en una liga interislas. Ahora, sin su disputa, las categorías cadetes volverán a su anterior formato. Preferente. Sant Jordi y Cardassar se juegan el ascenso a Tercera El municipal de Sant Jordi de Palma vivirá mañana un día histórico ya que el conjunto local puede obtener el ascenso a la Tercera División. A las 19:00 horas se disputa la vuelta de la final para subir entre los palmesanos y el Cardassar. En la ida, disputada la semana pasada, ambos conjuntos empataron a uno en un duelo muy disputado. El Sant Jordi ha movilizado a toda su afición y se espera un lleno nunca visto en este recinto. «Tenemos un compromiso con la historia de nuestro club, tenemos un compromiso con ellos. No te pierdas el partido del año», rezan los carteles publicitarios del partido que ha confeccionado el Sant Jordi. La entrada para los socios, menores y colaboradores será gratuita y para el resto de gente, ocho euros. Vicky Chica. Abandona el Baleares y ficha por el Atlético de Madrid La jugadora del Atlético Baleares Vicky Chica, de 17 años, ha fichado por el Atlético de Madrid y finaliza su etapa como balearica tras 3 temporadas en el club. La lateral izquierdo, que ha completado una gran temporada con 24 partidos de 26 disputados, militará en un principio en la segunda plantilla. Fútbol Sala. El Urbanitzacions puede subir hoy a Segunda B El Urbanitzacions de fútbol sala disputa esta tarde el partido más importante de su historia ya que el cuadro de Llucmajor puede lograr el ascenso a Segunda B. Los mallorquines dirimen, a las 18:30 horas y en Madrid, la vuelta de la final para subir frente al Sport Villaverde. En la ida, los llucmajorers vencieron por 7-5 en un encuentro que dominaron. Ahora toca defender esta ventaja en un pabellón que estará abarrotado. ℹ️ CLUB INFORMA



