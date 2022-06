El Palma Futsal luchará por jugar la final de la Liga de Fútbol Sala al clasificarse este sábado para las semifinales tras derrotar, en un emocionante partido, al Ribera Navarra por 7-3. El equipo mallorquín tenía que superar una desventaja de cuatro goles del partido de ida (6-2) y, con la ayuda de un público entregado, aunque no llenó las gradas del Palau de Son Moix, consiguió la gesta de pasar de ronda ante un rival que lo dio todo hasta el pitido final. El Jaén Paraíso Interior, que dio la gran sorpresa de estos cuartos de final al derrotar al Movistar Inter, será el rival del Palma Futsal.

Ficha ténica 7 - Palma Futsal: Barrón, Tomaz, Chaguinha, Nunes e Higor. También Fabio, Cainan, Eloy Rojas, Gordillo y Carlos. 3 - Ribera Navarra: Marcao, David, Terry, Pintinho y Gabriel Vasques. También jugaron Anás, Bartolomé, Uge y Joao Miguel.. Goles: 0-1 Gabrielzinho (m.1). 1-1 Cainan (m.15). 1-2 Espin (m.25). 2-2 Higor (m.27). 3-2 Mancuso (m.31). 4-2 Eloy Rojas (m.32). 5-2 Mancuso (m.35). 6-2 Eloy Rojas (m.36).6-3 Terry (m.37). 7-3 Mancuso (m.38). Árbitros: Donas Salvador y Simón Benet. T. Amarillas: A los locales Eloy Rojas y Tomaz y a los visitantes David, Anás y Pintinho.

El partido no pudo empezar peor para los intereses del equipo de Vadillo, que vio cómo en el primer minuto el conjunto navarro se adelantaba en el marcador y ampliaba a cinco goles la diferencia en la eliminatoria. El Palma Futsal, aturdido por el inesperado golpe, no igualó hasta el minuto 15 por medio de Cainan. Pero estaba claro que no iba a ser una noche fácil y que si el equipo mallorquín quería jugar las semifinales tendría que sudar. Y vaya si lo hizo.

El Ribera Navarra, que parecía tener muy claro cómo jugar a su rival, volvió a adelantarse en el minuto 25 con un gol de Espín. En esta ocasión, el Palma no tardó tanto en igualar, y lo hizo dos minutos después por medio de De Souza. Con empate a dos se iban los dos equipos al descanso. Tenía que espabilar el conjunto de Vadillo, al que no le bastaba el calor de una afición que no se rindió en ningún momento.

Empezó la segunda parte y lo iba a hacer con emociones fuertes. El Palma Futsal salió enfurecido, sabiendo que solo un arranque explosivo le podía meter de nuevo en la eliminatoria, claramente decantada para los visitantes. Pero al primer minuto Mancuso, el gran héroe de la noche, marcó el primero de sus tres goles. Estos primeros minutos fueron al límite de emoción. Espoleado por el rápido gol, Eloy Rojas marcó el 4-2 solo un minutos después. En el 35 de nuevo Mancuso establecía el 5-2 en el segundo de su cuenta particular. Y, otra vez Rojas, en el 36, igualaba la eliminatoria (6-2). Tanto el Palma Futsal como el Ribera Navarra se iban a jugar el pase a semifinales en cuatro minutos más la prórroga si fuera necesaria.

Pero esta segunda parte todavía iba a deparar más emociones. Un minuto después del gol de Rojas, Terry marcaba el 6-3 que clasificaba a su equipo. Pero estaba escrito en algún lado que iba a ser la noche de Mancuso, que solo un minuto después estableció el 7-3.

El encuentro se fue a la prórroga. El Palma salió con la misión muy clara: mantener el resultado, que le daba la clasificación por haber quedado por delante de su rival en la Liga regular. Dicho y hecho. El dominio, infructuoso, fue de los navarros, que vieron cómo se les anulaba un gol por una falta previa sobre Chaguinha. Al final, 7-3 y fiesta en el Palau.