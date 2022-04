Gran victoria (1-2) de un Palma Futsal que salió con las intenciones claras y con un dominio abrumador. El Palacio de los Deportes de San Pablo albergaba un partido decisivo en las aspiraciones ligueras de Palma Futsal y Real Betis. Mientras el conjunto andaluz intentaba salir de los puestos de descenso en la semana en la que había destituido a su entrenador, los de Vadillo querían recuperar sensaciones, buen juego y el camino de la victoria.

El partido en Sevilla era importante para un Palma Futsal que quería resarcirse de la derrota sufrida en el último partido liguero. El inicio de los de Vadillo fue arrasador. El equipo mallorquín arrancó con un gran nivel de intensidad, presión y presencia en campo contrario. El primer minuto ya avisó con una doble oportunidad de los pies de Nunes y Eloy Rojas.

A la tercera oportunidad el Palma Futsal ya no perdonó. Marlon recibió en zona y posición de pívot, cuerpeó con su marcador, se dio la media vuelta para deshacerse de él y envió un potente disparo a la escuadra más cercana. Nada pudo hacer un Raúl Sánchez solo siguió el balón con la vista. Este gol no hizo cambiar la dinámica de juego de los de Vadillo. El Palma Futsal estaba presentando una imagen más fresca y dominadora que en jornadas anteriores y eso se traducía en comodidad sobre la pista y más ocasiones para aumentar la renta en el marcador. Pero no conseguían definir con la precisión suficiente para batir al meta bético. Los locales en los últimos minutos de la primera mitad subieron líneas e intentaron equilibrar el electrónico, pero la solidez defensiva del Palma Futsal daba sus frutos y se mostraba infranqueable.

Tras un inicio intenso por parte del Real Betis y con una buena oportunidad que fue despejada por Fabio, el Palma Futsal consiguió estabilizar la segunda mitad. Aunque, eso sí, pagó caros esos primeros minutos, ya que Gordillo se retiró de la pista con claros gestos de dolor y tuvo que ser atendido por los servicios médicos del club.

Por lo que al encuentro se refiere, ambos equipos se mostraban muy igualados. El Real Betis quería más de lo que podía ante una defensa mallorquina que seguía mostrándose muy segura ante las intentonas de los béticos. El Palma Futsal, que sentía que en esta segunda mitad no tenía tanto control, se mostraba peligros a la contra y fue, cuando mejor estaba el conjunto andaluz, cuando los mallorquines dieron un golpe sobre la mesa. Gol de Higor tras recibir un pase de Nunes en el interior del área.

El Palma Futsal doblaba ventajas y afrontaba así un final de partido en el que tenía que intentar seguir mostrándose igual de seguro atrás y peligroso delante. A pesar de que Fabio se estaba mostrando providencial cuando se le requería, no pudo hacer nada con el gol del Real Betis. Cornejo, esperando en el segundo palo, tocó el balón para desviarlo y enviarlo a la meta balear.

Los últimos minutos del encuentro fueron los momentos más locos del partido. Real Betis y Palma Futsal apostaron al portero jugador cuando tenían el balón en su posesión. En una de las ofensivas baleares estuvo a punto de llegar el tercero. Recibe Tomaz prácticamente en la esquina de campo rival, controla con el pecho y envía el balón al segundo palo, donde Higor no consigue rematar a puerta. El encuentro no dio para más y concluyó con los tres puntos que viajan a Palma para que los de Vadillo sigan luchando en la zona alta de la tabla clasificatoria.