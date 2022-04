El atleta Tòfol Castanyer, corredor de carreras de montaña y Ultratrails, ha cambiado los paisajes deslumbrantes, los desniveles infernales y las entradas a meta por las letras y páginas, dándole forma junto a la periodista de IB3 Mercè Valero a su libro, titulado 'Viure corrent, correr vivint'.

Un recopilatorio de veinte capítulos en los que el atleta espera que sirva como "motivación" y como reflexión para aquellos que piensan que por edad y circunstancias ya les queda poco por hacer. "Sin quererlo, puedes ser un ejemplo para gente que a los cincuenta años, con tres hijos y con trabajo piensa que tienes que estar acabado", ha apuntado Castanyer esta mañana en la presentación celebrada en la sala de actos del edificio de la Misericòrdia de Palma.

El solleric, que este jueves presentará el libro en su pueblo, ha reconocido que en un principio rechazó la idea de volcar en papel todas sus vivencias por "falta de tiempo". "He corrido por todo el mundo, pero escribir un libro son nuevos caminos que no había hecho hecho nunca. Me acuerdo que en una carrera en Davos, en 2017, Mercè se dio cuenta del Tòfol real. Y me propuso contar todas mis vivencias. En un primer momento le dije que no tenía tiempo. Creo que no volvió a insistir hasta que no llegó el confinamiento. Se volvió a poner en contacto conmigo y me dijo que ya no tenía excusa, ahora que estaba encerrado en casa", ha recordado.

Al final, "nueve horas y media de audios de Whatsapp" para dar forma al libro. "Me propuso un sistema que para mí fue fácil, contarle todo a través de audios de Whatsapp. No sé si esto es lo más normal a la hora de escribir un libro", ha bromeado.

Servir como motivación a otras personas y llevarles a una reflexión han sido los dos grandes motivos que han llevado a Castanyer querer publicarlo. "Me di cuenta de que a nivel de redes sociales puede servir como motivación que no sea corredora. Mercè ha sabido que estos veinte capítulos no son veinte carreras, sino veinte excusas para sacar temas que me apetecía contar".

"Salen anécdotas que te llevan a una reflexión final. Este libro permite conocer a Tòfol al completo, no solo como corredor o padre de familia. Si tuviera que escoger un pasaje me quedaría con una carrera que no lo fue, 'Passes per Pau 2017'. Lo que me ha aportado personalmente no me lo ha dado ningún título ni lo hará nunca", ha añadido acerca de su momento preferido de la obra.

En cada capítulo hay testimonios de amigos, corredores y familia que le han acompañado durante todos estos años, "incluso algunos desconocidos por mi propia mujer", ha añadido Tòfol, aportando un enfoque diferente y que sirve para conocer más en profundidad a uno de los mejores atletas de Baleares.

El libro, editado por Disset Edicions, tiene además carácter solidario, ya que Encora donará un euro por cada libro que sea editado a la asociación Duchenne Parent Project España. "Juntar deporte y solidaridad es una de las combinaciones más saludables y complacientes del mundo", ha resaltado..

Valero, por su parte, la gran impulsora de que la idea haya salido adelante, ha destacado el capítulo que habla de la hipotermia que sufrió Tòfol en 2012. "Lo pasó muy mal. Explicar cómo vivió esas horas críticas y poder escribirlo me ha gustado mucho. Es un capítulo que te traslada a esos momentos y estoy muy contenta de poder haber contribuido a ello", ha concluido.