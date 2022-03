El Palmer Alma Mediterránea se enfrenta mañana al Levitec Huesca La Magia, en otro duelo decisivo en pos de la salvación. «Tenemos ganas de que llegue ya el partido tras el mal sabor de boca que nos dejó el encuentro ante el Juaristi; estamos con ganas de que llegue el domingo y de recuperar jugadores que tenemos tocados», explicó ayer Pau Tomàs.

El técnico mallorquín calificó de «final» el duelo contra el equipo oscense. «Si no ponemos un punto de dureza defensiva y no se llega al bonus, queda claro que no pusimos ese punto necesario para ganar al partido; y esa tiene que ser una de las claves. Debemos volver a ser un equipo intenso en defensa», afirmó el entrenador, que añadió que la plantilla confía en la salvación: «El vestuario cree. Creemos todos. Está claro que se perdió contra un rival directo, pero estamos con las mismas victorias de las que estábamos antes del partido ante Juaristi. Tenemos ganas de que el Huesca pague los platos rotos de esa derrota».

«Debemos intentar ganar todos los partidos, pero ahora nos centramos en el Huesca», sentenció Tomàs, que envió un mensaje a la afición «Los necesitamos y notamos mucho el momento en el que ellos nos ayudan. Pedimos que vengan y nos sigan apoyando como lo han hecho hasta ahora».