El mallorquín Joan Mir (Suzuki GSX RR) ha reconocido al término del primer día de entrenamientos del Gran Premio de Indonesia de MotoGP, en los que fue vigésimo, que había sido "un día complicado" del que no pudo "sacar muchas cosas", porque, dijo, "hemos tenido algunos problemas mecánicos y con el freno delantero no he tenido sensaciones positivas".

"Esto ha complicado un poco el día y tampoco hay que analizar mucho con el neumático medio trasero, pues teníamos algunos problemas con él y, cuando he puesto el compuesto blando trasero sabía que no iba a poder atacar, pero sí que podría sacar buenas sensaciones y obtener buena información", comentó.

"Pero cuando iba mejorando los tiempos en cada vuelta me daban bandera amarilla. Los sectores están más o menos bien, pero no he podido completar una vuelta buena y por eso nos hemos quedado un poco atrás, la verdad", lamentó el campeón del mundo de Suzuki en 2020.

"La humedad es un poquito más baja que en Malasia, pero hay más grados de temperatura; el sol calienta bastante y es un circuito bastante físico, con muchas vueltas que dar en carrera, y esto hará que sea bastante dura, aunque nos preparamos y nos refrescamos cuando salimos del entrenamiento con agua fría y otras cosas, pero todas las precauciones nunca van a ser suficientes con este calor", reconoció Mir.

"La pista ha cambiado un poco con este nuevo reasfaltado y las piedras que te saltan ya no son tan grandes, como en el test. No tiene nada que ver, aunque van saltando piedras, pero creo que es completamente seguro correr en estas condiciones y eso son buenas noticias", destacó Joan Mir, quien señaló: "Con el agarre siempre hay una diferencia cuando asfaltan en una parte y en otra no y no ha pasado mucho tiempo, por lo que en la parte nueva hay menos 'grip' y en la otra un poco más, pero es normal".