Joan Mir (Suzuki) destacó ayer entre sus necesidades para renovar el título de MotoGP que logró en 2020 que debe «conservar la virtudes y mejorar en la calificación para estar en primera o segunda fila, como en las últimas carreras del año pasado; y luego tener un poquito más de velocidad punta para ganar carreras. Eso es lo que me va a ayudar».

El Mundial arranca este próximo domingo en Losail y antes de la primera jornada de entrenamientos en Catar, hoy viernes, los pilotos de las tres categorías se hicieron la fotografía oficial de la temporada. De nuevo habrá tres mallorquines en el Campeonato: Joan Mir en MotoGP, Augusto Fernández en Moto2 e Izan Guevara en Moto3. Y los tres, con aspiraciones de luchar por el título.

«Suzuki nos tiene acostumbrados a evolucionar, no a revolucionar todo y eso es un poco lo que ha pasado, que hay mejoras y por ello la moto va un poco mejor, pero no creo que todas las motos hayan mejorado medio segundo, porque si no estamos jodidos. Hemos mejorado un poco y veremos si los demás lo han hecho o hemos reducido un poco esa distancia que nos faltó el año pasado», explicó al respecto Joan Mir.

«Ahora mismo estoy centrado en lo que tengo que estar y tengo una idea de lo que quiero hacer, pero he dejado en manos de Paco (Francisco Sánchez, su representante) lo de negociar y ver qué opciones hay con Suzuki, ya que dependiendo de cómo lo vea me quedaré aquí o haré otra cosa. Pero la prioridad ahora mismo, porque Suzuki ha cumplido mis peticiones, es quedarme aquí. Eso es lo que pienso, pero todo puede cambiar», reconoció.

«Como piloto estoy tranquilo, porque igual hay otros pilotos que necesitan ese plus para ver si dan o no dan a principio de temporada para renovar, pero en mi caso, con cautela, el objetivo no son las primeras carreras sino ganar a final de año. Me da igual si renuevo o no», incidió Mir.

En cuanto a los mejores pilotos de cada generación en las últimas temporadas de MotoGP, el mallorquín explicó que «la generación de Pecco (Bagnaia), Fabio (Quartararo) o la mía somos una generación que tiene experiencia y lleva dos títulos en los tres últimos años. Esa generación ha salido buena y ahora vienen Bastianini, Martín y esta gente que también van muy rápidos y con motos nuevas». «No sé decir uno. Antes sí se podía decir, pero ahora todos van rápidos en los test y hay que verlo bien en las carreras. Aún no sé quiénes son los rivales a batir. Me los puedo imaginar, pero no lo sé», admitió Mir.