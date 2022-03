Joan Mir, sexto en el Gran Premio de Catar en la primera cita del Mundial, quiere más en su llegada a la segunda carrera de la temporada y tiene claro que la clave en este nuevo trazado de Mandalika estará en los neumáticos. El piloto mallorquín de Suzuki tiene como referencia los test oficiales en el mismo circuito para saber más o menos cómo funciona en el trazado, aunque eso solo supone para él un punto de partida porque asegura que este fin de semana será todo completamente distinto.

El mallorquín tiene ahora dos objetivos en mente para el fin de semana en el GP de Indonesia por un lado quiere «entender los neumáticos, ya que son completamente diferentes a los de los test, pero tenemos que entender cómo podemos ser fuertes con estos neumáticos» y por otro lado necesita seguir adaptándose a la Suzuki: «Es importante seguir mejorando la moto, la puesta a punto y entender un poco mejor esta nueva moto».

El clima es algo a tener muy en cuenta en Mandalika y es que, a pesar de que dan lluvia el fin de semana, el calor es lo que les puede realmente jugar una mala pasada en el trazado. «El calor aquí es extremo y va a ser complicado por varias razones. La primera por los neumáticos, la segunda por el reasfaltado en un sector de la pista, y la tercera por el calor», destacó el de Suzuki. «Tenemos que sobrevivir en este Gran Premio y tenemos que tratar de entender cómo ser competitivos y no tener un gran consumo de neumáticos siendo rápidos al mismo tiempo. Va a ser un fin de semana difícil, un buen desafío, pero me gustan los desafíos, así que veremos qué podemos hacer», reconoció Joan Mir, que el miércoles acudió con el resto de pilotos del Mundial de MotoGP a una recepción con el presidente indonesio, Joko Widodo.

Sobre todas las innovaciones tecnológicas aplicadas a las motos de competición, Mir reconoció que «todo esto hace que en las carreras cueste más ir a remontar, los neumáticos caen menos de rendimiento y mucha gente a final de carrera es rápida y no se ve... cuando cae el neumático, creo que las carreras son más espectaculares al final y es verdad que están mejorando y las gomas son más constantes». El de Suzuki también habló sobre la polémica del ‘holeshot’ (el bloqueo de la suspensión): «Si todos lo usan los adelantamientos son más complicados, pero tampoco creo que si no te clasificas en las dos primeras filas no seas capaz de hacerlo mejor».

Al contrario que su compañero de equipo Alex Rins, Joan Mir piensa respecto a tener como referencia los test de pretemporada que «todo lo que se ha trabajado en los test, entre comillas, no sirve. Sí que sirven, porque hay muchas cosas que sí que sirven, pero lo que viene siendo el ritmo y todo esto será complicado que lo del test sirva. Creo que esa es la frase».

«Los neumáticos son muy diferentes, no es que hayan traído unos neumáticos un poco más duros, es que hay un cambio bastante grande y esto puede hacer que los que fueron competitivos en los test aquí les cueste más. Veremos a quién beneficia y a quién deja de beneficiar todo esto», señaló el campeón mundial de Suzuki.