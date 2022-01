“Un día me dijeron que no volvería nunca a jugar al fútbol profesional. Dos años después aquí estoy”. Virginia Torrecilla ha vuelto. La jugadora mallorquina del Atlético de Madrid se ha vuelto a vestir de corto 683 días después y lo ha hecho tras superar un cáncer que le ha tenido apartada de los terrenos de juego durante casi dos años.

La futbolista de Cala Millor ha realizado su redebut en la final de la Supercopa femenina que enfrentaba este mediodía a Barça y Atlético en la Ciudad Deportiva de las Rozas (7-0). Torrecilla ha entrado al verde en el minuto 86 y tras finalizar el partido ha sido manteada por las jugadoras del conjunto catalán, donde también militó durante varias temporadas y donde en la actualidad juegan Cata Coll, Patri Guijarro y Mariona Caldentey: “Después de toda la enfermedad, y lo he dicho siempre, me quedo con las personas. Las personas al final no tienen nada que ver con el escudo ni con los colores y se ha visto: Después de perder contra el Barça, lo primero que hacen las jugadoras antes de celebrar su título es mantearme para celebrar mi regreso”.

🗣️ @VirginiiiaTr, jugadora del @AtletiFemenino: "Un día me dijeron que no volvería a jugar en el fútbol profesional, después de dos años estoy aquí".



➡️ "Después de perder contra el @fcbfemeni, ellas me han manteado antes de celebrar su título".#SupercopaFemenina pic.twitter.com/oT6tRd4h45 — RFEF Fútbol Femenino (@somosfutfem) 23 de enero de 2022

La futbolista de la selección española, que ha recibido también el cariño del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, se ha emocionado en numerosas ocasiones y ha agradecido el gran trabajo y el apoyo que ha hecho el Atlético de Madrid a lo largo de su larga enfermedad. “Estoy muy contenta muy feliz porque esto es un premio para mí. Independientemente del resultado yo creo que el Atlético de Madrid hoy ha hecho una cosa muy bonita. Obviamente siempre queremos ganar, pero el que yo vuelva hoy creo que es una victoria muy importante para todo el equipo, así que solo puedo darle las gracias a mi club, el Atlético, por todo lo que ha hecho por mí. Después de dos años en los que no hemos parado de trabajar, dos años de entrenamientos, de quimios y de enfermedad, estoy aquí y eso es lo más importante de todo”, ha señalado.

♥️ Cuando los sentimientos están a flor de piel, las palabras sobran.



🤗 El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, comparte un bonito momento con @VirginiiiaTr tras la final de la #SupercopaFemenina.



🙌🏻 Admiración por una futbolista que es un ejemplo para el deporte que amamos. pic.twitter.com/oQbJwZWsFf — RFEF (@rfef) 23 de enero de 2022

Óscar Fernández, técnico del conjunto colchonero, también ha valorado el regreso de la mallorquina al verde y ha destacado el duro trabajo que ha realizado Torrecilla a lo largo de toda su recuperación: “Es el inicio del regreso de Vir. No es un premio ni algo que no se haya ganado ella con sus entrenamientos diarios. Ella y yo lo hemos hablado: ‘Nos queda un camino largo para encontrar a la Virginia del 120%, pero lo vamos a hacer juntos, el club, las jugadoras y por supuesto ella que hace un esfuerzo terrible diario”.

🗣️ @OscarFerno, entrenador del @AtletiFemenino: "Es el inicio del camino del debut de @VirginiiiaTr, pero se lo ha ganado ella".



➡️ "Nos queda un camino largo para encontrar a la Virgna del 120%, pero lo vamos a hacer juntas".#SupercopaFemenina pic.twitter.com/YMVirQXJsU — RFEF Fútbol Femenino (@somosfutfem) 23 de enero de 2022

Por su parte Jonatan Giráldez, entrenador del Barcelona ha destacado el “orgullo” que ha sentido al verla de nuevo sobre el verde: “Virgina es un ejemplo de superación por todo lo que ha pasado. Creo que es un reconocimiento y todo lo que se haga al respecto es poco. Estaba bastante cerca cuando se produjo la entrada, en lo personal lo que me genera es una sensación de orgullo por todo lo que representa en el deporte, en este caso en el fútbol femenino. Es el regreso de una jugadora que lo ha pasado muy mal durante muchísimo tiempo. Esperemos que solo sea el comienzo de una nueva etapa para ella”.

🗣️ @giraldez_jona, entrenador del @FCBfemeni: "Virgina es un ejemplo de superación por todo lo que ha pasado. Creo que es un reconocimiento y todo lo que se haga al respecto es poco".



➡️ "Me genera orgullo por lo que representa".#SupercopaFemenina pic.twitter.com/zeDEt7baEL — RFEF Fútbol Femenino (@somosfutfem) 23 de enero de 2022

Caroline Hansen, futbolista del Barcelona que ha sido elegida MVP del partido tras anotar un hat-trick en la final y dar dos asistencias, ha querido reconocer también el esfuerzo de Torrecilla. “Para mí ella era hoy la MVP del partido. Después de dos años de tantas dificultades. Ha sido un gran día para ella, para el fútbol y para el fútbol femenino en España".