El entrenador del Valencia, José Bordalás, aseguró tras el triunfo de su equipo frente al Atlético Baleares en Copa del Rey, que el partido no le había gustado: «No haré valoraciones, simplemente me quedo con el resultado», zanjó el técnico. «Lo más importante era pasar y me quedaré con eso, lo demás mejor lo olvidamos. Sabía que nos enfrentábamos a un rival complicado que venía de eliminar a dos Primera División (Getafe y Celta) y con un público que ha presionado en todo momento, que al final es lo normal», señaló. «Hemos tenido que alinear a jugadores del filial en un equipo muy mermado por las bajas», explicó. El técnico del Valencia también tuvo palabras de elogio para el debutante Christian Mosquera, que ayer jugaba su primer partido con el primer equipo. «Ha sido el mejor, sin duda», recalcó el preparador del conjunto valenciano.