Gerard Piqué, uno de los futbolistas más conocidos en el panorama del fútbol a nivel internacional, tuvo que defenderse hace unos días de los datos que dio el programa Onze de la Televisión de Cataluña (TV3) sobre los salarios de el FC Barcelona.

El periodista deportivo Lluís Canut presentó unos datos que afirmaban que Piqué era el futbolista del Barça que más cobraba de toda la plantilla, percibiendo un sueldo de 28 millones de euros brutos por temporada. El siguiente sería Sergio Busquets, que percibiría 23 millones de euros y Jordi Alba, junto a Samuel Umtiti que cobrarían 20 millones de euros.

Ante estas declaraciones, Gerdad Piqué decidió compartir un pantallazo de su última nómina en Twitter para desmentir la información que la televisión pública de Cataluña había difundido, donde afirmó que el 50% de su salario real era de 2.328.884,39 euros, por lo que serían, aproximadamente, 4.6 millones de euros al año, muy alejado de las afirmaciones de Canut.

Personatges com aquest cobrant d’una televisió pública per defensar els seus amics. Aquí tens el 50% de la meva nòmina cobrada a 30 de desembre. Respecta’t una mica. https://t.co/luHsMMqJD8 pic.twitter.com/l4IAtqvexU — Gerard Piqué (@3gerardpique) 7 de enero de 2022

Una hora antes, el Fútbol Club Barcelona desmintió la información proporcionada por Lluís Canut mediante un comunicado donde afirmaban que no sabían de dónde habían sacado esos datos y que "no había sido suministrada por el Club". Por otro lado, alertan que las cantidades son erróneas y que "no se ajustan a la realidad". Además, aseguran que Piqué, Busquets y Alba "renunciaron a parte de su sueldo cuando firmaron la última renovación contractual el pasado verano" por lo que no estarían cobrando el 100% como dicen en el programa 'Onze'.