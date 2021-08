Ocho puntos. Eso es lo que ha recortado Joan Mir al actual líder del Mundial, Fabio Quartararo, en las dos últimas carreras disputadas en el circuito Red Bull Ring. Pese a que el piloto mallorquín se quedó ayer sin poder rematar con un nuevo podio, finalizó cuarto en la locura de carrera que se vivió en Austria, en la que fue uno de los pilotos que apostó por cambiar de moto a tres vueltas del final, remontando desde el décimo segundo puesto hasta el cuarto en la última vuelta. Mir sigue ocupando la tercera posición de la general, pero ahora está empatado a puntos con el segundo clasificado, Francesco Bagnaia y recorta cuatro puntos más con Quartararo, que ayer fue séptimo, pasando de 51 a 47.

El surafricano Brad Binder se arriesgó cuando comenzó a llover al final de la carrera de MotoGP en el circuito Red Bull de Spielberg y logró imponer su estrategia de no cambiar de moto hasta la bajada de la bandera de cuadros, aunque no sin un agónico sufrimiento, pues en algunas ocasiones excedió los límites del circuito y fue penalizado con tres segundos que no alteraron el resultado. Mientras el surafricano se mantuvo en la carrera, sus rivales de turno, el francés Fabio Quartararo, el italiano Francesco Bagnaia y los españoles Marc Márquez, Joan Mir y Jorge Martín optaron por entrar a cambiar de moto, con resultados finales muy diferentes.

Bagnaia y Martín consiguieron acabar en el podio en una remontada espectacular sobre pilotos que no habían cambiado neumáticos y aguantaban sobre la moto como podían con neumáticos de seco bajo la lluvia, mientras que Quartararo se tuvo que conformar con la séptima posición y Márquez, que se cayó nada más entrar a la pista, en la curva tres, fue decimoquinto.

Pasado el ecuador de la carrera, en el decimosexto giro, Bagnaia, Quartararo y Márquez se habían ido claramente de sus rivales, con un Jorge Martín navegando en solitario en la cuarta plaza y Zarco defendiéndose de los ataques de Joan Mir, aunque duró poco en esa situación pues se fue al suelo en la curva nueve del decimoctavo giro.

Dos vuelta más tarde Fabio Quartararo se coló en la curva tres y se fue largo, lo que dejó el camino expedito a Marc Márquez para ponerse segundo, tras Bagnaia y literalmente pegado a él. A siete vueltas del final y a la salida de la curva tres, el piloto de Repsol Honda lo intentó de manera espectacular, pero en la siguiente recta Bagnaia le devolvió el adelantamiento por velocidad. Todo volvía a su punto de partida, pero de nuevo aparecía la lluvia en escena. El australiano Miller y el español Alex Rins fueron los primeros en entrar en talleres a cambiar de moto, mientras que por delante lo hicieron una vuelta más tarde los Bagnaia, Quartararo, Márquez, Martín y Mir, que realizaba su primer ‘flag to flag’ en el Mundial, mientras Binder se puso líder y se marchó en pos de la victoria. La lluvia jugó una baza determinante y la supo aprovechar.

Acosta es décimo segundo

El piloto mallorquín de MotoE Miquel Pons finalizó en la décimo segunda posición en el Gran Premio de Austria. Pons ocupa en la actualidad la séptima plaza en la clasificación general, a falta de dos únicas carreras para que finalice el campeonato de motos eléctricas, los próximos 18 y 19 de septiembre en San Marino.

Joan Mir: «Nunca en mi vida había vivido una carrera así»

El mallorquín Joan Mir se marcha del circuito Red Bull Ring con una cuarta posición, tras la loca carrera de este domingo, en la que fue uno de los pilotos que apostó por cambiar de moto a tres vueltas del final, remontando desde el décimo segundo puesto hasta el cuarto en la última vuelta. El de Suzuki recorta cuatro puntos a Fabio Quartararo, pero sigue con una desventaja de 47. El palmesano considera que «sin al menos dos victorias», será muy complicado pelear por el título. «Ha sido una carrera muy loca. Nunca en mi vida había vivido una carrera así. Aunque para la experiencia es fenomenal, ya que nunca había llegado a hacer un ‘flag to flag’ y esto es muy positivo. Estoy contento de cómo hemos podido gestionar el tema. Se podrían haber hecho las cosas un poco mejor, siempre quieres un poco más, pero estoy satisfecho de cómo ha ido todo y creo que hemos hecho lo correcto», analizaba. Mir se va de Austria tercero del Mundial, empatado a puntos con el segundo (Bagnaia), y a 47 de Quartararo. «Está bien. Podíamos haber optado a algo más, pero creo que hemos salvado los muebles. Este circuito se me da bien, pero no es un circuito favorable para la Suzuki y nos falta bastante para llegar un día a un nivel bueno en esta pista. Creo que vienen pistas más favorables a nuestra moto, pero en esta seguramente sufrimos un poco más. El campeonato es lo más importante y hay que ir echándole un ojo cada vez, pero sobre todo explotar todo lo que tenemos para estar lo más cerca posible a final de año. Eso será clave», zanjó.