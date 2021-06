La grancanaria Carla Suárez dijo adiós de forma definitiva al torneo de Wimbledon tras caer ayer con la número 1 del mundo, la australiana Asleigh Barty, no sin antes haber presentado batalla y haber arrancado un set a una de las grandes favoritas (6-1, 6-7(1), 6-1). Suárez dijo que el torneo le había hecho un «gran regalo», con la despedida en la pista central. «Lo he disfrutado de verdad. No podría desear nada mejor para un día como este. Mi último partido aquí, contra Ash, la número uno del mundo, en la pisa central, con el techo cerrado. Ha sido increíble. Lo he disfrutado todo muchísimo. Creo que he sido la jugadora más feliz del torneo», dijo Suárez en rueda de prensa.

El italiano Fabio Fognini apeó a Albert Ramos por un contundente 7-6 (4), 6-2 y 6-4. El partido, que se suspendió el lunes por falta de luz y se reanudó con Fognini un set arriba, ofreció pocas opciones a Ramos, que dispuso de una bola de ‘break’ en el segundo set, neutralizada por Fognini, y de dos en el tercero.

El británico Dan Evans se llevó el duelo de sacadores ante el toledano Feliciano López y le eliminó por 7-6 (4), 6-2 y 7-5. Los trece saques directos del español no fueron suficientes para contener a Evans, quien se llevó el 89 % de puntos con su primer servicio y neutralizó las tres bolas de rotura que tuvo Feliciano.

El suizo Roger Federer se salvó de la quema y avanzó de la ronda en un complicado partido ante el francés Adrian Mannarino, que se tuvo que retirar al comienzo del quinto set por una lesión en la rodilla (6-4, 6-7 (3), 3-6, 6-2 y retirada). Zverev se impuso en tres sets al holandés Griekspoor.