España gana en estado de shock

España apuesta al cinco y pasa, a cuartos. Si usted no ha visto el partido, tampoco vale la pena que nadie se lo cuente. En primer lugar, no lo entendería. En segundo lugar, no lo creería. Se debatió un carrusel de emociones, que demostró que un español nunca agacha la cabeza, ni para inclinar la orgullosa testuz cuando llega una pelota envenenada que acabará de gol en propia meta, ni para someterse al trauma de empezar perdiendo de la manera más humillante. Por que España ganó en estado de shock, creó el fútbol más depurado de la Eurocopa cuando la mayoría de sus jugadores hubieran preferido desistir en la primera mitad.