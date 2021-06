Después de cuatro horas y 11 minutos de una descomunal batalla, Novak Djokovic pudo levantar los brazos al cielo de París como el vencedor y el superviviente del desafío máximo que supone ganar a Rafa Nadal en Roland Garros. El número 1 mundial firmó la tercera derrota del 13 veces campeón en Roland Garros en 108 partidos en la que es su casa desde que logró el primer título en 2005. Con un revés lanzado lejos de la pista Nadal puso fin a su camino en Roland Garros y a sus ilusiones de ganar el 14º título y el ansiado 21º Grand Slam. Ahora será Djokovic quien opte a sumar el 19 y acercarse al récord de 20 compartido con Federer si gana la final a Stefanos Tsitsipas.

«No siempre se puede ganar. Hoy no ha sido el mejor día pero no ha sido un desastre. Me ha faltado un pelín. He cometido errores y Nole ha jugado mejor», decía Nadal al final de la batalla, sin ducharse, con ganas de marcharse a Manacor. Djokovic destronó al campeón remontando el primer set y acabando el partido con seis juegos seguidos de carrerilla. Devolviendo el 6-0 que hace siete meses Nadal le endosó de salida en la final anterior. Un marcador que a punto estuvo de repetir también el tenista mallorquín al inicio del primer set en el que se adelantó 5-0, con una demostración de fuerza para asustar a su rival.

Nadal empezó con el pie en el acelerador a fondo. Quería marcar territorio y lo logró con un aplastante 5-0 y el recuerdo del 6-0 de la final de octubre.

Djokovic estaba grogui, pero tras 35 minutos apuntó su primer juego. Fue una liberación pero no pudo evitar ceder el set. En la segunda manga Djokovic tomó ventaja de salida con dos ‘breaks’ (2-0 y 4-2) buscando más el revés de Nadal para rematar la segunda manga de su lado. La batalla se igualó. La pelea volvía a empezar. Y la tensión aumentaba a medida que se sumaban los juegos. La Philippe Chatrier era una olla a presión mientras Nadal y Djokovic intentaban controlar emociones y juego compartiendo errores y golpes geniales.

Djokovic hizo el primer ‘break’ (3-2), Nadal se lo devolvió. El serbio lo repitió de nuevo (4-3) y se adelantó 5-4 con servicio en su poder para poner contra las cuerdas al campeón. Le faltó convicción. Prefirió esperar el error de Nadal que no llegó e incluso pudo perderlo con un ‘set ball ‘en contra y 6-5 del mallorquín. En el ‘tie break’ la intensidad aún aumentó más pero Djokovic se lo apuntó. Faltaba media hora para el toque de queda y el público debía abandonar la central, pero Roland Garros recibió el permiso de las autoridades sanitarias francesas para permitir que los 5.000 aficionados se quedaran en las gradas. «¡Mercí Macron, merci Macron!» cantaron entonando ‘La Marsellesa’ en las gradas por el permiso.

En la reanudación Nadal se adelantó 2-0, pero sus fuerzas ya estaban al límite. Djokovic recuperó la ventaja para acabar ganando seis juegos seguidos. «Ha sido el más grande partido que he jugado en Roland Garros», decía orgulloso el tenista serbio tras echar a Nadal de su camino y de sus ilusiones por un 14ª título en París. Stefanos Tsitsipas, que se impuso a Alexander Zverev en otra batalla (6-3, 6-3, 4-6 , 4-6, y 6-3) será el rival que puede impedir que Djokovic no logre su 19º Grand Slam en París.