La conselleria de Asuntos Sociales y Deportes, a través de la Dirección General de Deportes, ha publicado en el BOIB la convocatoria de subvenciones por los viajes de los deportistas, clubes deportivos y selecciones autonómicas de las federaciones deportivas de Baleares para facilitarles los desplazamientos entre las cuatro islas.

La dotación presupuestaria es de 3.226.04 euros y prevé asumir los gastos de los viajes interislas que se produzcan entre el 1 de julio de 2021 hasta el día de enero de 2024. Es decir, se garantiza la línea de subvenciones hasta el 2024 para dar más estabilidad a los deportistas, clubes deportivos y selecciones autonómicas a la hora de planificar sus gastos.

Hay que recordar que los beneficiarios no tienen que avanzar el dinero, en ningún caso, y se subvenciona el 100% del desplazamiento entre islas.

Pueden ser beneficiarios de estas subvenciones los clubes deportivos y las secciones deportivas de entidades no deportivas inscritos en el Registro de Entidades Deportivas de las Illes Balears, que participen en competiciones oficiales de los diferentes calendarios federativos; los equipos de las secciones deportivas no profesionales de las sociedades anónimas deportivas anotadas en el Registro de Entidades Deportivas de las Illes Balears que participen en competiciones oficiales de los diferentes calendarios federativos; los deportistas de Baleares de las categorías benjamín, alevín, infantil, cadete, juvenil o júnior y absoluta, que participen en las ligas de ámbito autonómico o estatal o en las competiciones concretas del calendario oficial y obligatorio, siempre que estas no tengan carácter profesional; las federaciones deportivas de Baleares legalmente constituidas e inscritas en el Registro de Entidades Deportivas de las Illes Balears, en cuanto a sus selecciones autonómicas. Y los clubes deportivos de Baleares inscritos en el Registro de Entidades Deportivas de las Illes Balears, federados en la federación española correspondiente, en el supuesto de que no haya federación deportiva de Baleares.

El plazo para presentar las solicitudes empieza día 4 de junio de 2021 y finaliza día 30 de diciembre del 2023.