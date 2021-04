Ningú va dir que fos fàcil

Diuen que l’home és l’únic animal que ensopega dues vegades amb la mateixa pedra. I això és el que divendres, per primera vegada, li va passar al Palmer Palma. A Riazor va poder tastar la nova realitat de la segona fase, amb equips més físics i més llargs i profunds, amb rotacions més equilibrades. L’experiència va resultar positiva, perquè va fer possible una reacció necessària i meritosa. Enguany l’equip està demostrant un poder d’adaptació superior. De les bufetades esportives se’n surt reforçat, amb noves armes per evitar els mateixos errors. I gràcies a aquesta competència d’aclimatació a nous reptes, els illencs, fins a aquest divendres, han pogut guanyar un partit a tots els possibles rivals del playoff. Possiblement Breogán, Corunya, Oviedo, Granada, Alacant i Castelló acompanyaran els palmesans en la seva disputa. En falta un per completar el club dels 8 privilegiats, el conjunt que obtingui la millor classificació al grup de la permanència. A la primera fase l’equip que presideix Guillem Boscana, va rapinyar el triomf a un dels dos encontres disputats contra Granada, Alacant i Castelló. I a la segona, dos dits de la mateixa, un victòria davant Oviedo. Només quedava guanyar als dos participants gallecs, per ventura els màxims candidats a l’ascens. Contra Coruña no ha pogut ser. L’equip herculi va tornar a imposar, com havia fet a ca seva, el seu físic i la seva defensa i, així, va desactivar els mallorquins, que no van poder oferir la seva millor versió. Van lluitar com sempre, van tornar a demostrar fent honor al seu patrocinador que sí tenen ànima, però el desencert – 1/5 Figueras, 1/7 Harrell i 3/10 Kullamäe en triples, jugadors que són una assegurança de vida – va pesar en excés. Encara que divendres no es va poder guanyar i dissabte el Valladolid sí ho va fer a Almansa, acostant-se a la classificació, som dels que pensen que el grup d’en Pérez i d’en Tomàs se classificaran. Diumenge viatja a Lugo, el líder, un líder que va començar la segona fase amb una sola derrota i que ara en porta quatre; que en aquests moments demostra una solidesa trencable; que dissabte va perdre a Granada clarament per 97-80; que a Son Moix fa unes setmanes va guanyar de manera raquítica i que hagués pogut perfectament perdre; l’equip dissenyat per ascendir. L’experiència ens diu que els immobiliaris són experts a vèncer els líders. Així ho van fer a la primera fase davant Granada, Castelló o Alacant, quan ho eren. El difícil enfrontament contra Breogan de diumenge que ve, convida a l’optimisme. L’equip s’ha guanyat a pols la nostra confiança.