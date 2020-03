El fútbol regional se jugará a puerta cerrada y las categorías base con público

El fútbol, el baloncesto, el balonmano o la natación ya saben qué van a hacer ante la crisis del coronavirus.

La Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) ha decidido que los partidos de categoría amateur se disputen a puerta cerrada. Medida que afecta a la Tercera División, de Primera a Tercera Regional y los grupos juveniles y femeninos de nacional.

De la Juvenil Preferente para abajo (hasta prebenjamines) no se adoptan mayores medidas que seguir las recomendaciones de Sanidad para minimizar los riesgos de contagio.

Según informó la Balear, a través de un comunicado, hoy tiene previsto "reunirse la Comisión Delegada de la FFIB con carácter de urgencia, para decidir sobre los cerca de 20.000 niños y niñas que juegan cada fin de semana 750 partidos de competición". "La FFIB a día de hoy es partidaria de que se disputen las jornadas con normalidad, atendiendo a extremar las precauciones para evitar posibles contagios (lavado de manos con frecuencia, evitar tocarse la nariz, boca y ojos, al toser y estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o un pañuelo de un solo uso)", añade.

El presidente Miquel Bestard estuvo todo el día en contacto con la Federación Española (RFEF) y con los responsables del Govern balear, entre ellos Carles Gonyalons (director general d'Esports), para conocer de primera mano las medidas que se aplicarían. "La medida se adopta con el apoyo de Gonyalons y con el compromiso de que habrá un seguimiento diario y de que estaremos en contacto con ellos", señaló Manolo Bosch, secretario de la FFIB, quien aseveró que "salvo que la Comisión Delegada no dé su conformidad, el fútbol base se jugará normalmente".

La misma decisión, que haya liga normal, ha adoptado la Federació de Bàsquet de les Illes Balears (FBIB). En cambio, la Federación de Balonmano ya ha informado a sus clubes de que todos los partidos se jugarán a puerta cerrada, incluidos los de base.

En natación, el presidente Vicente Cáceres señaló que "en principio, seguiremos con normalidad y no adoptaremos ninguna medida salvo que el Govern decida mañana –por hoy– otra cosa", añadió.



Competiciones de atletismo



En cuanto al atletismo, en principio no hay problemas para su celebración. Mito Bosch, gerente de la empresa Elitechip, señaló: "Por ahora el mensaje es de tranquilidad, vamos a ver a qué nos tenemos que atender y, sobre todo, que clarifiquen los puntos". "No hemos cerrado inscripciones de ningún evento. Con los inscritos de países de riesgo, que son China, Corea, Italia y algunos más, deberemos hacerles un seguimiento específico o ya directamente decirles que no pueden participar. Podría ser una medida a tomar con la información que tenemos, pero por el momento no nos la planteamos", concluyó.

Por ahora tampoco se ha decidido nada sobre la Mitja Marató de Palma, que es el 22 de marzo.