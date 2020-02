Félix Alonso: "¿Guerra interna? A mí no me consta"

Félix Alonso, técnico del B the travel brand, esquivó opinar acerca de la guerra interna en la directiva del club entre Gabriel Subías, peso pesado del club, y Guillem Boscana, presidente de la entidad, tal y como adelantó este diario el pasado martes. "¿Guerra interna? A mí no me consta. Tú lo sabrás mejor que yo, pero a nosotros no nos consta. Yo soy el entrenador de este equipo y no estoy ni en la comisión ejecutiva ni en la directiva. Me dedico a entrenar, que es por lo que me pagan, y nosotros únicamente estamos focalizados en el partido de este domingo ante el Valladolid", subrayó.

Su puesto al frente del equipo también ha sido cuestionado dentro del club, una situación de la que Alonso se defendió hablando de su trayectoria al frente del equipo. "Los hechos hablan por sí solos. Llegué en diciembre de 2017 con un equipo que era decimoquinto empatado con el penúltimo, con una situación muy delicada para tratar de salvar la categoría. El año pasado conseguimos la mejor clasificación de la historia del club, quedando terceros en la liga regular y llegando a la final de la Final Four, quedándonos a un minuto de ascender a la ACB. Este año vamos terceros, con todas las opciones vivas de conseguir el objetivo que nos marcamos a principio de temporada. A estas alturas de competición el club nunca había ocupado una posición como la de ahora. Es un hecho objetivo y los números y datos están ahí", resumió.

"Los entrenadores tenemos que estar sujetos a las críticas y aceptarlas como tal. Si no lo haces o dejas que te afecten no puedes dedicarte a esta profesión y tienes que dedicarte a otra. Creo que los números avalan la trayectoria del tiempo que llevo aquí", añadió el técnico leonés.

Por otro lado, los palmesanos visitan mañana al Valladolid, líder de la categoría y un equipo al que el técnico no dudó en definir como "el mejor de la competición". "Vamos a una cancha complicada, contra un equipo que está realizando una extraordinaria temporada. Sin ninguna duda son el mejor equipo de la competición y están haciendo un trabajo soberbio", resaltó.

Tras la derrota ante Alicante el pasado fin de semana, el equipo palmesano necesita un buen resultado en el encuentro frente al conjunto pucelano para seguir con todas sus opciones vivas. "Es un partido muy importante para los dos equipos. Quedarán trece jornadas después de este encuentro y somos conscientes de que en ese tiempo pasarán muchas cosas. De todas maneras, sí es verdad empezará a marcar el camino hasta final de temporada. No va a ser definitivo en ningún sentido. A lo mejor si perdemos el 'average' la cuestión cambiaría un poco", concluyó.