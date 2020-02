Naufragio del B the travel brand

Una vez más el B the travel brand Mallorca-Palma volvió a defraudar a sus incondicionales al no encontrar su sitio en ningún momento. Los de Félix Alonso fueron claramente superados en Son Moix por un Alicante (63-78) perfectamente dirigido por Llompart y Pitts, que dieron una lección magistral de dirección de partido bien secundados por un Fall dueño y señor de la pintura.

Los mallorquines volvieron a tropezar con la misma piedra y enseñaron su peor cara, sin demostrar sus credenciales defensivas y muy espesos en ataque, con unos bloqueos directos y continuación poco productivos. El porcentaje de tiro exterior fue muy pobre y se abusó del individualismo. Fue un querer y no poder. Alonso no paraba de mover el banquillo, pero las soluciones no aparecieron.

El BTTB empezó el partido excesivamente frío y desacertado. El Alicante sumaba puntos con facilidad y sus bases, Llompart y Pitts, manejaban el encuentro a su antojo. Los palmesanos no lograron encontrar contraataques hasta el minuto 8 y la diferencia iba incrementándose hasta llegar al descanso con un marcador de 35-44.

El público esperaba que su equipo reaccionara después de pasar por el vestuario. Los primeros minutos del tercer cuarto empeoraron la situación y los isleños llegaron a verse con una desventaja de 18 puntos (40-58). Fue entonces cuando se vislumbró un conato de reacción y faltando dos minutos, gracias a un triple de Bertone, los locales se acercaron a diez (51-61).

Pero no fue más que una ilusión ya que el tercer cuarto finalizó con una cómoda diferencia visitante que se aumentó hasta los doce puntos (53-65).

Alonso seguía buscando un quinteto que pudiera revertir la situación. Inició el último período con Tomás jugando de 'cuatro', pero todo siguió igual. El Alicante administró magistralmente la diferencia a pesar de la presión local de los últimos minutos. Faltando dos para finalizar el encuentro, algunos espectadores abandonaron el pabellón al ver que el partido estaba perdido. Este concluyó con un 63-78, en una tarde muy gris del BTTB, que no pudo contar con Babatunde por una inopotuns indisposición.

Son Moix homenajeó a Kobe Bryant con camisetas conmemorativas, guardando un minuto de silencio y aplaudiendo en el minuto 8 de partido. En los círculos de las zonas se podían ver los números 8 y 24 con su nombre y Erik Quintela lució el dorsal número 8.



Alonso: "El Alicante ha sido netamente superior y nos ha dado un repaso"



El entrenador del conjunto mallorquín felicitó al Alicante y reconoció su superioridad al constatar que habían dominado todas las facetas del juego. "Han generado muchas situaciones a partir del bloqueo directo y han llevado el ritmo del partido muy cómodos", explicó. Alonso se mostró contrariado ante el individualismo de sus jugadores afirmando que salieron "cada uno a hacer la guerra por nuestra cuenta". El técnico leonés analizó los pobres porcentajes de tiro, hecho que "dificulta enormemente la consecución de victorias" y negó que las derrotas en casa sea por "un exceso de ansiedad" en sus jugadores.