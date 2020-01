Victoria insuficiente del B the travel brand Mallorca

El BTTB cumplió, ganó su partido, en el que destacó la presencia de tres mujeres formando el trío arbitral por primera vez en un partido en Mallorca, pero el Delteco Gipuzkoa también lo hizo. Con la victoria del conjunto vasco la esperanza de jugar la Copa se desvaneció totalmente. Este vierne por la noche se volvió a demostrar la igualdad que impera en la LEB Oro.

El equipo de Félix Alonso era claro favorito, pero tuvo que sufrir mucho para conseguir el triunfo. Jugó con fuego durante todo el encuentro y al final, afortunadamente, no se quemó. El TAU tuvo la última posesión y no la aprovechó. En esta ocasión salió cara. El partido fue igualado y muy disputado. Las ventajas siempre fueron exiguas. El B the travel no consiguió nunca romperlo.

El inicio del BTTB fue prometedor (7-0), pero rápidamente el Castelló igualó la contienda. El equipo visitante sorprendió con su defensa, muy agresiva, que provocaba errores en los palmesanos, que jugaban excesivamente acelerados. Los locales no se encontraban cómodos, no podían correr. Se evidenciaron problemas en el rebote defensivo. Los castellonenses anotaron 10 puntos en la pintura. Destacaron Barac al principio de cuarto y Bertone al final. Terminó con un 16-19.

En el segundo período los visitantes aumentaron la agresividad defensiva, querían evitar canastas fáciles y no les importaba cometer personales. El Palma seguía con dificultades para dominar el rebote defensivo, pero todo cambió con la entrada en cancha de Bropleh y Rey, que no habían participado en el primer cuarto. El pívot catalán aportó calidad y actitud. El cuarto se quedó en casa, 18-11.

Alonso puso en pista en el tercer tiempo los cinco jugadores más productivos de la primera parte, pero el resultado no fue el deseado. El TAU empezó bien, pero comenzó a deshincharse cuando los mallorquines mejoraron su defensa. Quintela, autor de once puntos, fue determinante para que su equipo lograra un parcial de 23-20.

Y se llegó al último cuarto. Fue una montaña rusa. La actuación de Wade, que acabó con 20 puntos, fue estelar y condujo a su equipo a un final de infarto. Faltando cinco segundos, con 78-76, los castellonenses no aprovecharon el saque de banda y la victoria quedó en casa.



Ficha técnica

78.- B the travel brand Malloca Palma (16/18/23/21): Alex Hernández (6), Bivià (7), Lofberg (9), Chema González (2), Barac (11) -cinco inicial-, Bropleh (7), Olumuyiwa (5), Lindqvist (2), Joan Tomàs, Quintela (11), Bertone (8) y Xavi Rey (10).

15/22 TL,18/29 T2, 9/28 T3, 36 rebotes (8 ofensivos), 18 faltas.

76.- TAU Castelló (19/11/20/26): Faner (5), Bas (12), Wade (20), De Assis (6), Juanjo García (8) -cinco inicial-, Van Zegeren (8), Puerto (12), José García y Rosa (5).

3/5 TL, 20/43 T2, 11/29 T3, 30 rebotes (9 ofensivos), 23 faltas.

Árbitros: Paula Lema, Elena Espiau y Sandra Sánchez. Eliminado Van Zegeren.

Pabellón. Palau d'Esports de Son Moix.