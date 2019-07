Scariolo llama a Rudy y Sastre

Los mallorquines Joan Sastre, jugador del Valencia Basket, y Rudy Fernández, del Real Madrid, fueron elegidos en el día de ayer por Sergio Scariolo para realizar la gira de preparación de cara al Mundial de China, que se disputará entre el 31 de agosto y el 15 de septiembre. Además, el menorquín Sergio Llull, también del Real Madrid, será el tercer representante balear en la preselección de 16 jugadores facilitada por el italiano, flamante campeón de la NBA con Toronto Raptors, durante la mañana de ayer. La gira se compone de una Final4 con Costa de Marfil, Filipinas y RD Congo, además de un partido contra República Dominicana.

Rudy Fernández, quinto jugador en el histórico de más partidos disputados con la selección, con 211, a tan sólo 11 de Francesc Buscató, será uno de los pilares que aporten experiencia a este grupo conformado por una mezcla de veteranía y sangre fresca, en una regeneración que se asienta con nombres como los de Joan Sastre, que ya acumula 19 internacionalidades.

Pau Gasol encabeza la lista de las principales ausencias en esta preselección. El de Sant Boi no se ha recuperado de la fractura en su pie izquierdo que le ha mantenido alejado de las pistas durante gran parte de la temporada. Otra de las ausencias más sonadas ha sido la de Sergio 'Chacho' Rodríguez, quien ha declarado que "el nacimiento de mi hija Greta, el crecimiento de mi hija Carmela, unido a un gran desgaste físico y mental durante esta última temporada son factores determinantes que han hecho que asuma que debo frenar". El reciente campeón de la Euroliga con el CSKA de Moscú se une a la lista de bajasque también componen el pívot de origen congoleño de los Toronto Raptors, Serge Ibaka, y la reciente incorporación del FC Barcelona, Nikola Mirotic.

El seleccionador reprochó la actitud de alguno de los jugadores ausentes, a quienes ha comparado con un Pau Gasol que "habría matado por estar". Sobre las ausencias de los nacionalizados Ibaka y Mirotic, el técnico apuntó que "hay razones físicas, personales, técnicas... Uno de los dos habría entrado en caso de que estuvieran disponibles. Otros como Pau habrían matado por estar y lamentablemente no ha podido por su lesión". El italiano dio por zanjado el asunto lanzando la bola al tejado de Serge y Nikola, añadiendo que "cada uno tiene sus argumentos, nuestro papel es acatarlos y centrarnos en los que están. Ellos os lo dirán, será más correcto así".

En lo referente a Ibaka, Scariolo reconoció haber conocido, en los Raptors, a un jugador "mucho más reflexivo, preocupado por el éxito del equipo". Del mismo modo, quiso elogiar al mayor de los Gasol, quien con "39 años, está en el tramo final de su trayectoria, ha ganado todo lo que se puede ganar en el baloncesto y sigue con la ilusión por estar. Hay que destacar en positivo lo especial que es Pau".

Sobre los que sí forman parte de la convocatoria, Scariolo quiso remarcar la trascendencia que tendrá Marc Gasol, quien será "una referencia ofensiva y defensiva" para la selección en el próximo Mundial. Es un jugador cuyo "talento, quizá único en el mundo, es lo que genera para sus compañeros. Puede ayudar a que sus compañeros metan 80 ó 90 puntos en un partido" a ojos del técnico con el que comparte vestuario en la franquicia canadiense de la NBA.

Por último, el técnico nacional quiso agradecer la grata respuesta recibida por parte de aquellos jugadores que compusieron el combinado nacional durante las ventanas FIBA y no han sido de la partida en esta preselección: "Me han hecho mucha ilusión las respuestas de los que no han podido estar porque todos han respondido con clase, compromiso y sentido de pertenecer a este equipo. Eso quiere decir que todo el trabajo de estos dos últimos años para ampliar la base de jugadores seleccionables ha dejado un poso importante de compromiso", expresó.