Rafa Nadal quiere hacer historia con una victoria en Montecarlo

Empieza la temporada de tierra y con ella la posibilidad de que Rafel Nadal amplíe de forma notoria su palmarés, compuesto por 81 títulos. Tras un parón de un mes por la lesión en el tendón rotuliano de su pierna derecha que se produjo en las semifinales del Masters 1.000 de Indian Wells, Nadal inicia a partir del lunes -aunque probablemente no debutará hasta el miércoles contra el ganador del partido entre Roberto Bautista y el australliano John Millman- su participacón en el Principado con el objetivo de revalidar el título conseguido el año pasado ante ante el japonés Kei Nishikori.

De conseguirlo, Nadal entraría un poco más en la historia del tenis ya que igualaría los doce títulos conseguidos por la norteamericana de origen checo Martina Navratilova en el torneo de Chicago, que hasta el momento es el récord absoluto de victorias de un tenista en un mismo torneo. De levantar el trofeo en el Principado, Nadal sumaría su duodécimo título y pasaría a ser el único tenista en categoría masculina en conquistar doce veces un mismo torneo. Ha ganado esta cita de tierra de 2005, cuando debutó con 18 años, a 2012 de forma consecutiva, y en 2016, 17 y 18.

Si fallara en uno de sus torneos favoritos - si supera su debut, sus posibles rivales son Shapovalov, Cecchinato, Zverev y Djokovic-, gozaría de una segunda oportunidad para levantar por duodécima vez un mismo trofeo en el Conde de Godó, que comienza el próximo día 22. Y si tampoco triunfara en Barcelona dispondría de una última oportunidad, este año, en Roland Garros, que se disputa en el Bois de Bologne a partir del 27 de mayo.

Precisamente con su victoria en París el año pasado igualó con once títulos a la australiana Margaret Court. Ahora, solo tiene por delante a Navratilova, que entre la década del 70 y 80 protagonizó una rivalidad al límite con la también norteamericana Chris Evert.

Sus once títulos en Montecarlo, Barcelona y París, no digamos ya si consigue doce en alguna de estas tres citas, es una cifra prácticamente inalcanzable no solo para los tenistas que le sigen más de cerca en esta clasificación, sino para los que vendrán en el futuro. Roger Federer, con nueve títulos en Basilea y Halle, y el propio tenista suizo, con ocho en Wimbledon y Dubai, además de Guillermo Vilas en Buenos Aires, son los más próximos a los once de Nadal.

Con permiso de Djokovic, que ha dado muestras de flaqueza en Indian Wells y Miami al caer en octavos en ambos torneos, el mallorquín parte un año más como el gran favorito en la temporada de tierra.