Nadal abandona por lesión

La incógnita se despejó al filo de las siete de la tarde de ayer. Rafel Nadal adoptó la postura más lógica, decidió no arriesgar y renunció a disputar las semifinales del Masters 1.000 de Indian Wells ante el suizo Roger Federer, en lo que debía ser el duelo número 39 entre ambos. Las molestias en el tendón rotuliano de su rodilla derecha, que aparecieron en el tercer juego del segundo set de su partido de de cuartos de final ante el ruso Karen Khachanov, y que persistían en el breve entrenamiento que el mallorquín efectuó ayer por la mañana, fueron determinantes para que Nadal tomara la decisión que no quería y pensar en el inicio de la inminente gira de tierra, que comienza el próximo 15 de abril en Montercarlo.

"Rafael Nadal se ha retirado del torneo debido a una lesión en la rodilla derecha. Deseamos a Rafa una pronta recuperación. Roger Federer avanza a la final a pie", informaron los organizadores. "Hoy (por ayer) he calentado y he sentido que la rodilla no estaba bien para jugar al nivel que necesitaba para competir en semifinales", explicó Nadal a los organizadores del Masters 1.000 californiano.

Tras clasificarse para las semifinales, Nadal mostró su esperanza en poder disputar el partido. "Espero", contestó escuetamente.

"Es difícil para mí contestar, porque cualquier cosa que diga se puede tomar de forma negativa. Nadie puede garantizar nada de lo que vaya a ocurrir el día siguiente porque, en este mundo, cualquier cosa es posible", indicó Nadal, que finalmente ha optado por retirarse. Nadal no juega ante Federer desde octubre de 2017, en el torneo de Shanghái.

El tenista de Manacor se mostró decepcionado por no poder brindar un nuevo duelo en su histórica rivalidad con Federer, pero cree que estará listo para competir a pleno rendimiento en Montecarlo. "Mi plan es Montecarlo, Barcelona, Madrid, Roma y Roland Garros", avanzó el isleño en conferencia de prensa tras su abandono. "Este es mi plan. A partir de ahí veremos qué ocurre. Es el calendario que he hecho toda mi vida y espero completarlo un año más", sostuvo.

De esa manera descartó ya su participación en el próximo Masters 1.000 de Miami. "Siendo honesto, no tengo dudas de que estaré listo para Montecarlo. Pero al mismo tiempo, necesito confirmar con mi equipo cuál es la mejor manera de proceder ahora. Es una situación que no esperábamos en este momento, así que ahora hay que ajustar un poco el resto del calendario", señaló.

El jugador comentó sus sensaciones en el entrenamiento de la mañana. "Calenté por la mañana y noté que mi rodilla no estaba suficientemente bien como para competir al nivel que necesito para jugar unas semifinales en este torneo. A veces es duro y puede ser frustrante personalmente pasar por estos problemas", reconoció Nadal.

Aseguró que ha sobrellevado este problema en la rodilla desde hace mucho tiempo y que ha aprendido a competir aguantando el dolor. "Algunos momentos son mejores y otros peores, pero el dolor siempre está ahí. Es algo que me limita a entrenar menos que lo que yo querría y a jugar menos que lo que yo querría. Pero no es el momento para quejarse demasiado. A pesar de todo esto, sigo donde estoy hoy día", declaró.

A pesar de la decisión de este sábado, Nadal sostuvo que ha sido una semana positiva para él en Indian Wells. "Me he sentido competitivo y sano. Mi objetivo es estar sano tantas semanas como sea posible para seguir jugando al máximo nivel posible y luchar por las cosas más importantes", subrayó. "Mi objetivo no cambia. Y aunque a veces sea duro, acepto la situación. Solo puedo controlar lo que puedo controlar. A veces me pongo triste porque me siento en desventaja respeto a mis oponentes en términos de preparación, de entrenamientos y, a veces, de competición", declaró.

Nadal da prioridad a partir de ahora a la gira de arcilla, el filón que le ha reportado históricamente sus mejores resultados, y en donde defiende nada menos que 4.680 puntos obtenidos la pasada temporada. Nadal triunfó en el Principado, Barcelona, Roma y Roland Garros, donde levantó su undécima copa de los mosqueteros, y únicamente se le resistió Madrid.



La duda de Madrid

Precisamente el Mutua Open que se disputa en el mes de mayo es el torneo en donde Nadal no tiene claro participar. Por la altura es la cita de tierra que peor se le ha dado desde siempre. La lesión producida el sábado puede influir a la hora de prescindir de este torneo. Su presencia en Montecarlo está garantizada por ser el primer torneo de tierra; Barcelona también por celebrarse en su club, el Real Club de Tenis Barcelona; y Roma porque es la cita previa al gran objetivo de la temporada, Roland Garros, que se disputa desde la última semana del próximo mes de mayo.