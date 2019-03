Rudy Fernández da la victoria al Real Madrid con un triple increíble en Atenas

El mallorquín Rudy Fernández ha sido el gran protagonista en la victoria del Real Madrid (73-74) en la pista del Panathinaikos, en la que ha dado la victoria a los blancos con un triple estratosférico a una mano y sobre la bocina en el partido de Euroliga disputado esta noche en Atenas.



El Real Madrid tenía la última posesión y el Panathinaikos defendía su ventaja (73-71) cuando Campazzo ha intentando entrar en la zona a 5 segundos del final. Detenido por la defensa, ha sacado el balón hacia fuera y la pelota ha llegado a Rudy Fernández, que tras recibir ha dado un paso hacia atrás y ha lanzado a una mano, casi sin mirar canasta y desde más de ocho metros, para darle la victoria al equipo de Pablo Laso, que ya estaba clasificado para los play offs





Have you ever seen ANYTHING like that?@rudy5fernandez wins it with a PRAYER at the buzzer.#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/2YczKHfhiU