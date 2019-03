Lago: "En diciembre tuve una oferta que me pagaba diez veces lo que gano en el Mallorca"

Lago Junior ha sorprendido esta mañana al desvelar que en el pasado mercado invernal tuvo sobre la mesa una propuesta muy suculenta para abandonar el Mallorca. "En diciembre tuve una oferta de un equipo que me quería pagar diez veces lo que ganaba en el Mallorca y no he querido irme. Estoy muy feliz y se pueden conseguir cosas bonitas con el equipo", ha dicho esta mañana ante la sorpresa de los periodistas en Son Bibiloni.

El delantero bermellón ha vuelto a recordar que se llegó a plantear marcharse tras el descenso a Segunda: "Ha valido la pena quedarme. En su momento tuve muchas dudas. Cuando miras hacia adelante no te das cuenta de lo que has dejado atrás y estoy feliz, que es lo más importante". El marfileño se ha felicitado por su rendimiento personal, ya que lleva diez goles y siete asistencias, y por el del equipo, en puestos de play-off de ascenso. "Llevo diez años en España y estoy en el mejor momento de mi carrera, con mucha diferencia. El 25 de febrero cumplí diez años en España. Estoy disfrutando del fútbol, me están saliendo las cosas tanto a nivel personal como de grupo", ha reflexionado. Pero ha ido más allá. "He mejorado en muchas facetas, como futbolista y persona. Estoy disfrutando del fútbol, sobre todo este año, y me salen las cosas. A veces te salen a nivel personal y no a nivel de equipo, pero esto no vale. Ahora sí que salen las dos", ha añadido.

El africano está viviendo una experiencia muy diferente a la de otras campañas desde que es profesional. "Estoy disfrutando de no pelear por no descender. Nunca en mi carrera estaba salvado faltando once jornadas, es la primera vez. Los dos ultimos años en el Mallorca lo he pasado mal porque cada partido era como una final, teníamos mucha presión y no es lo mismo que jugar sin presión. Ahora salimos a disfrutar y, cuando disfrutas, te salen las cosas con más facilidad", ha argumentado.

El africano se ha mostrado tranquilo al ser preguntado acerca de si pensaba mucho en ampliar su nómina de dianas. "Mi record en Segunda ya lo he superado, pero quedan diez partidos y puedo mejorarlo. Llevo cuatro o cinco partidos sin marcar, pero ya llegarán los goles", ha comentado antes de zanjar el debate sobre quién debe lanzar los penaltis. "Me toca a mí porque soy el más veterano del equipo y lo tiro yo, siempre que así lo decide el míster, claro", ha subrayado.

Lago considera que la trayectoria del Mallorca tiene mucho "mérito". "Estamos en un momento bueno de la temporada, estamos contentos y orgullosos de lo que estamos haciendo. Tiene mucho mérito que lo haga un equipo recién ascendido", ha destacado. Y se ha acordado de Vicente Moreno. "La clave la tiene el entrenador. Tiene a todos los jugadores enchufados, los que son alineados, los que están en el banquillo o sin convocar. No te voy a mentir, todo el mundo está entrenando bien, el entrenador tiene dificultad para hacer la lista y el que sale a jugar sabe que tiene que aprovechar su oportunidad", ha explicado.

Acerca del futuro del preparador valenciano, el discurso del ariete ha sido tajante. "Bastante tengo con lo mío, pero el míster lo está haciendo bien y si tiene ofertas mejores es porque nos está ayudando mucho. Pero que no se vaya, que siga con nosotros", ha manifestado. Lago pide prudencia a la afición, a pesar de la euforia desatada después de las últimas tres victorias consecutivas. "Nuestro objetivo a principio de temporada era la permanencia. El mensaje ahora es que tenemos que ir partido a partido y no volvernos locos. La segunda es muy larga y cambiante. Nuestro objetivo es ganar el domingo en Córdoba, que va a ser muy importante para nosotros", ha afirmado antes de reiterar la dificultad de la categoría. "Es una liga muy competitiva y al que se relaja le pasan por encima. El Cádiz estaba a cinco puntos hace nada y ahora nosotros le sacamos dos a ellos. Esto es muy cambiante y tenemos que seguir en nuestra línea", ha indicado.

Lago desconfía del rival de este domingo, a las 12 horas, en el Nuevo Arcángel. "Es muy importante el partido contra un buen equipo que tiene mala suerte y que te puede hacer mucho daño, hay que estar muy concentrado. Si se gana sería más importante y así tenemos después vacaciones de dos o tres días para disfrutar", ha finalizado refiriéndose a la pausa por no jugar el duelo ante el expulsado Reus del 7 de abril.