Mandiola: "Lo que más valoro siempre es no perder"

Javier Mánix Mandiola, entrenador del Atlético Baleares, ha valorado en positivo el empate y el punto sumado por sus hombres ante el Mestalla, el filial del Valencia de Primera División. El técnico vasco ha asegurado que tanto él como sus futbolistas se marchan "contentos" con el resultado de su visita al Estadi Antonio Puchades y que lo que más valora siempre "es no perder".

"Me voy contento y los jugadores también", defendió. "Hemos venido a jugar a fútbol y hemos querido arriesgar más que en otras ocasiones y al principio el partido se nos ha puesto muy difícil, con el gol de ellos. Después hemos sabido reaccionar y por eso estoy contento con volver a puntuar fuera de casa", explicó Mandiola sobre las primeras sensaciones que le deja el empate de de hoy.

"Tenemos que saber valorar que todos los filiales de clubes de Primera son buenos equipos y que por eso el alto nivel la exigencia que te imponen, con su juego, siempre es muy alta", planteó el eibarrés.

"Lo primero que tratamos siempre es no perder. Y en esta ocasión hemos disfrutado de más llegadas que el rival, aunque sin tanto remate como en otro partidos", admitió sin embargo Mandiola, reconociendo que en esta ocasión sus jugadores no disfrutaron de un alto nivel de lucidez ante la meta rival. Eso sí, dejando muy claro que "el punto es bueno" y que "no se puede dar por hecho que ganar como visitante es fácil en Segunda B". "Ganar fuera de casa es muy complicado y si no que se lo pregunten a los equipos que vienen a Palma a jugar con nosotros", añadió a sus argumentos.