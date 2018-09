Enric Mas entra en la lucha por el podio

Esa es laprogresión que mantiene elen su segunda participación en. Especialmente trasayer en la contrarreloj con final en, en la que marcó el sexto mejor crono, y el segundo entre los diez mejores de la clasificación general.

Un ejercicio individual de máxima exigencia que ha instalado al mallorquín quinto en la clasificación general, a solo 38 segundos del tercer puesto, y en disposición incluso de luchar por la victoria final en la ronda.

Un reto que Enric Mas ya acepta y fija en la etapa del sábado en Andorra, donde ha trasladado su residencia, como el escenario elegido para jugar a ganar y entrar al podio final al asalto.

"Ahora vienen las etapas de Andorra, conozco bien sus carreteras. Me encantan y espero hacerlo bien allí. Eso sí, hay que ser realista porque lo mismo que ganas en un día lo puedes perder todo en otro, por lo que hay que ir día a día", defendió el artanenc.

"Yo si me esperaba estar tan bien. Para mi el podio no era de inicio algo imposible. El equipo me dice que sea cauto, pero sé que lo puedo hacer bien", adelantó en meta Enric Mas sobre su histórica prestación, con apenas 23 años. Un gran rendimiento que permite al ciclismo mallorquín de ruta revivir gestas que desde hace más de 50 años se le resistían.

Además de ganarse el reconocimiento como mayor reveleación –y confirmación– de la Vuelta, Enric Mas reconquistó ayer la condición de mejor joven de la carrera, al colocarse en la general con una ventaja de 4 segundos por delante del colombiano Miguel Ángel López, del Astana.

"Hay que ir poco a poco, día a día. Todavía quedan cinco etapas y puede pasar de todo. Hay que ser cauto, pero el podio no es algo imposible", avisa Enric Mas imponiendo mesura a su discurso, por recomendación de su equipo. Huyendo de cualquier tipo de triunfalismo, pese al impresionante rendimiento que ha ofrecido en las cuarto últimas jornadas de carrera de la Vuelta.

"Espero continuar mi trayectoria ascendente en las siguientes etapas. Acercarse cada vez más al podio es agradable, pero el plan es seguirlo paso a paso y ver a dónde lleva eso. Lo importante es que el equipo siga creyendo en mí y trataré de sacar el máximo provecho de cada situación que nos plantee la carrera", adelantó Enric Mas sobre sus planes para las tres etapas de montaña que todavía presenta lo que resta de disputa de la Vuelta a España.

Al margen del mallorquín, el australiano Rohan Dennis, del equipo BMC, impuso su condición de favorito para ganar la contrarreloj de 32 kilómetros, en la que el británico Simon Yates reforzó su condición de líder de la Vuelta en su duelo con Alejandro Valverde. Mientras Nairo Quintana sufrió un calvario que le llevó a ceder un puesto en la general, superado por el holandés Steven Kruijswijk, ahora tercero. Circunstancia que obligará ahora al colombiano a trabajar a favor de un posible triunfo de Valverde.

Y hoy la Vuelta llega el inédito Monte Oiz como final de su decimoséptima etapa, que saldrá de Getxo para cubrir un sinuoso recorrido de 157 kilómetros y un desenlace amenazante.



Seleccionados para el Mundial

El seleccionador nacional de ciclismo, Javier Mínguez, ha incluido a Enric Mas como un fijo en la prelista de convocados para el Mundial de Insbruck que hizo pública ayer en Torrelavega, y en la que Alejandro Valverde es señalado como el jefe de filas. El saliner Lluís Mas, del Caja Rural-RGA, también está en la lista.