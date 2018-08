Alonso: "Un chaval de Oviedo... dos veces campeón del mundo y, 17 años después, a otra cosa"

El piloto español(McLaren) ha reiterado que, 17 años después de su debut en la Fórmula 1 , estará "a otra cosa" en cuanto acabe su irregular última temporada en el Mundial, en cuyosaldrá desde la 17ª posición de la parrilla.

"Mi decisión es independientemente de los resultados. En 2004, Schumacher ganó el Campeonato del Mundo en Hungría, a mitad de verano. Y seguimos hasta el final, no tiene nada que ver con los resultados. Encantado de lo que he conseguido. "Un chaval de Oviedo... dos veces campeón del mundo y, 17 años después, a otra cosa", dijo Alonso ante los micrófonos de Movistar Plus.

"Hacemos lo que podemos. He hecho rebufos toda mi vida, en Ferrari también, toda mi vida en McLaren y... siempre un hombre de equipo", reflexionó el piloto asturiano después de no acceder a la Q2 de la sesión clasificatoria sobre el circuito de Spa-Francorchamps.

"No teníamos tampoco grandes expectativas. Vimos cómo fueron las 'free practices' y ya sabíamos que iba a ser una crono complicada para pasar el primer corte. Pero hemos estado en esta situación en algunos grandes premios, saliendo muy atrás y luego el domingo intentando siempre conseguir puntos", afirmó Alonso.

Por último, el ovetense admitió que este domingo intentará "otra vez eso" al "hacer una buena salida y una buena estrategia" con su elección de neumáticos. "Pero ya sabemos que tanto en Spa como en Monza iban a ser dos fines de semana complicados, así que intentar defender lo que podamos aquí y luego ir al ataque en Singapur y otros circuitos que nos vengan mejor", concluyó.