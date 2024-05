Mallorca se arrodilla ante Taylor Swift.

Esta semana Madrid ha sido testigo de una verdadera historia de amor. De ese amor devoto, casi religioso, de los que te llevan a la locura desmedida. De los que te hacen arrodillarte o decir sí quiero sin haber escuchado la pregunta: “Quieres venir al Eras Tour conmigo?”. La respuesta es unánime, un debate zanjado desde hace décadas, cuando Taylor Swift se proclamó como una de las cantautoras con más talento de la historia de la industria del pop. Empresaria, líder de masas y, dicho por todos, experta en el arte del papel y el boli. Vino, vio y venció en los dos conciertos que ofreció en el Santiago Bernabéu: 130 mil personas le rezaron, creyeron en su música y escucharon sus historias, sin rechistar.

13 años después de su última cita en España, los fans españoles la recibieron sin rencores y se embarcaron en un viaje por la historia, por las eras en las que se divide su trabajo de los últimos 18 años. Todo un universo, cada uno cuidado con mimo y detalle, en el que todo funciona -y muy bien- como una gran orquesta. Los mallorquines, como siempre, no quisieron faltar a la cita. Algunos vivieron momentos románticos en pareja mientras que otros crearon recuerdos imborrables con sus amigos y familia. Pero si algo tienen en común todos, es que, aseguran, han vivido unas de las mejores noches de su vida.

Toda una 'Love Story'

Júlia Bosch, de Palma, asistió al concierto con su novio, Álvaro Reyes. "Fue una experiencia increíble e inolvidable, algo que llevábamos mucho tiempo esperando", expresó. A pesar de tener asientos de visión reducida, lograron disfrutar plenamente del evento. "Nuestra parte favorita fue la ovación que le hicimos a Taylor después de champagne problems y la era de 1989, que es mi álbum de Taylor favorito desde que tengo 13 años". Álvaro se hizo a mano la camiseta de Junior Jewels del videoclip You Belong With Me, mientras que la joven lució un top dorado inspirado en el álbum de Fearless.

Júlia y Álvaro, antes del concierto de Taylor Swift en Madrid. / JB

De cantar en el coche al Bernabéu

Laia Cunill, de Esporles, asistió con su hermana mayor, Nuria, mientras su hermana pequeña, Annika, y sus amigas también disfrutaban del concierto en otro sector. "Una de las mejores experiencias de mi vida sin duda", afirmó Laia. Para ella, fue especial cantar canciones como You Belong With Me y Love Story que solían escuchar en el coche. "El álbum de Reputation fue una locura y The Tortured Poet’s Department también, especialmente la canción The Smallest Man Who Ever Lived". La joven mallorquina y su hermana fueron vestidas de Reputation, con un vestido negro de lentejuelas y maquillaje elaborado por Nuria. "Salió todo genial", concluyó.

Las fans mallorquinas luciendo sus conjuntos inspirados en 'Reputation'. / LC

Cumpliendo sueños

Aina Llobera, por otra parte, también quiso compartir su experiencia con este medio. Fue con su mejor amiga de toda la vida, Carol, que también era de Mallorca, y aseguró que ir al concierto fue como "cumplir un sueño" de su época más adolescente, recordando los viejos éxitos de Taylor Swift. ⁠"Nosotras fuimos tematizadas de el album de RED, nuestro favorito, y fuimos a conjunto, ambas con falda y top y con los colores invertidos. Es algo que recordaremos toda la vida", contó.

Nerea, de Palma, fue con su madre, y coincide en que el ambiente era "maravilloso": "Bailamos y cantamos toda la noche y la emoción se respiraba por todas partes. Estamos súper agradecidas de haber podido ir, esta mañana seguíamos sin creernos todo lo que vivimos ayer". Las dos palmesanas fueron de los afortunados que se hicieron con una de las entradas que se liberaron en último momento, hace unas semanas, para completar las plazas vacías.

Aina y Carol, en el Estadio Santiago Bernabéu. / AL

De vuelta a casa

En los vuelos de vuelta a Palma, era imposible no distinguir a las 'swifties' esta mañana. Cargadas con grandes bolsas de merchandising, o sombreros llamativos, hacía cola para volver a casa, aunque algo dentro suyo había cambiado para siempre. Maria, de Portocristo (18 años) y su amiga compraron las entradas hace un año y se ubicaron en las gradas superiores. No se separaba de sus nuevas adquisiciones: una camiseta de Taylor Swift. "Me quedo con la parte de la canción de Willow, la performance la estaba esperando desde hace un año. También, lloré toda la canción de The Smallest Man Who Ever Lived". La joven se vistió inspirada en Speak Now, con un vestido lila y gafas de corazones, mientras su amiga optó por un atuendo del álbum Red.

Irene (Sóller, 19 años) fue al concierto con sus amigas y quedó impresionada por la energía del espectáculo. "El concierto ya lo había visto por la película. Me sorprendió mucho la parte del nuevo álbum, The Tortured Poet’s Apartment", comentó sobre el nuevo añadido a los conciertos del Eras Tour, con una estética melancólica, lóbrega y poderosa. La estudiante de la UIB lució un conjunto inspirado en Speak Now, con un vestido y un cinturón de color morado.

Tres hermanas, tres eras

Las tres hermanas Carlota, Alicia y Sofía (23, 21 y 20 años) viajaron la noche anterior para estar descansadas y disfrutar al máximo del concierto. "Con la ovación de cinco minutos champagne problems casi me quedo sorda", bromeó Alicia. Su canción preferida fue Shake It Off, y destacó el ambiente de respeto, donde intercambiaron pulseras de la amistad con otros fans. Cada hermana se vistió inspirada en una era diferente: Alicia de Reputation, Carlota de Speak Now y Sofía del primer disco de Swift. "Nos pusimos cantidad de pegatinas en la cara para brillar como Bejeweled".