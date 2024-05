Belle and Sebastian: «Ojalá cantar pudiera detener una guerra»

Tienen claro que en su concierto del Mallorca Live Festival quedará fuera la canción Fox in the snow. «Es mediados de junio», bromea Dave McGowan, miembro de la banda Belle and Sebastian. Pero es probable que el sábado 15, en el antiguo recinto de Aquapark, sea el mejor momento para que el grupo escocés que nació y triunfó en los 90 interprete What to look for in summer (Lo que hay que buscar en verano). Tal vez sea Magaluf, aunque McGowan no conoce la zona turística por excelencia de los británicos en la isla. Sí estuvo de crucero por el Mediterráneo con el resto de los componentes y un nutrido grupo de seguidores; y de esta original gira surgió el disco de directos con ese título tan estival. «El crucero fue estupendo. Stuart [Murdoch, cantante, compositor y líder] llevaba años intentando organizarlo. Fue algo único y es improbable que se repita».

Desconocía que en Mallorca existe un rechazo cada vez mayor a la gran afluencia de cruceros y el turismo de masas, pese a que sabe que «no es la misma situación que en Escocia». Abarrotado estará también su concierto en el MLF, donde «un éxito como The party line puede ser perfecto para un festival de verano en Mallorca», otra pista de lo que interpretarán en el recinto calvianer. De todos modos, según dice: «Nos gusta pensar que todos nuestros temas funcionan en directo». Y como el año pasado conmemoraron el 25 aniversario del Disco de Oro para The boy with the arab strap, puede que también suene. En el año 2005, varios miembros del grupo Belle and Sebastian visitaron Israel y Palestina con una ONG y dicha experiencia les inspiró para uno de sus temas. McGowan afirma que «ojalá cantar pudiera parar una guerra» y, aunque sabe que no es así, «la canción If they’re shooting at you sería un buen comienzo», según sus palabras. Lo que más les inspira es «cualquier lugar lejos de casa, ya que viajar es importante para la creatividad», concluye el músico, por lo que probablemente el Mallorca Live Festival motivará nuevas composiciones

