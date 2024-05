Valeria Parrella en Mallorca: «Es bueno que los escritores alcemos la voz contra la ‘eterna contra’ de la extrema derecha»

«Los muchos eslóganes que tiene la extrema derecha siempre son contra, contra, contra. Contra la inmigración, la homosexualidad, el aborto... Por eso es bueno que haya personas como los escritores que alcemos la voz para hablar a favor de una sociedad inclusiva o en contra de la ‘eterna contra’, que es un problema en toda Europa. Ahora hago política en Twitter», afirma la autora Valeria Parrella, que está en la isla para presentar L’espai blanc.

La escritora italiana, muy reconocida en su país, ha sido traducida a numerosos idiomas y acaba de publicar en catalán su premiada novela, de la que habla este martes en la librería Drac Màgic a las 19 horas dentro del ciclo Màtries, de la Fundació Mallorca Literària.

La novela relata el tiempo de espera e incertidumbre de una madre soltera en un hospital de Nápoles con un bebé prematuro, «tres meses en los que la vida y la muerte, la esperanza y el miedo se convertirán en dos caras de una misma moneda», como indica la sinopsis.

Valeria Parrella dice con sorna que cuando la publicó en 2008, la crítica la tildó de «novela intimista», aunque la denuncia social está presente de forma casi continua a través de la violencia obstétrica, la situación laboral de la protagonista, Maria, profesora en una escuela nocturna, o las vidas de los alumnos y las otras madres que esperan en el hospital. «Una ha sido apuñalada, otra vive con un drogadicto...», ejemplifica.

Estilo directo

Con un estilo directo, intenso y dramático, hay momentos para el humor, «porque la vida es así», añade quien introduce Nápoles como si fuese un personaje más, que sirve de telón de fondo para la crítica al sistema. Cuando escribió Lo spazio bianco, «apenas había discusiones sobre las diferentes maternidades. Las mujeres nos sentíamos seguras y pensábamos que las conquistas iban a durar para siempre, como las leyes del aborto, el divorcio... La crítica de la novela era una cuestión médica, no política, pero de repente llegó la extrema derecha y todo cambió», argumenta.

«Ahora los católicos entran en las clínicas para tratar de convencer a las embarazadas de que no aborten y en el registro civil te preguntan quién es el padre y si no hay, puedes tener problemas», lamenta Valeria Parrella.

Se congratula de que cada vez hay más literatura sobre diversos tipos de maternidades y de que ya «no se limita a madres perfectas, como la Virgen María, y el destino de todas las mujeres. Hay una serie de buenas escritoras que hablan en un sentido no positivo, como una novela muy hermosa, Cattiva, de Rossella Milone, sobre una mala madre muy simpática; u otra de Ornela Vorpsi que me hizo reír mucho, pero me hubiese dado vergüenza escribirlo yo».

Tras el éxito de Lo spazio bianco en su país, la novela fue llevada al cine y de esa experiencia destaca que «cada uno tiene una lectura diferente de lo que alguien cuenta. Los escritores solo escribimos un libro, pero después hay mil libros debido a que cada lector lo lee a su manera, afortunadamente, y en algunas ocasiones se convierten en película».

Las metáforas con las que juega el título también pueden ser múltiples, como el espacio blanco de los hospitales o el de esa etapa de incertidumbre que vive la madre, aunque la idea le vino por la novela La educación sentimental, de Gustave Flaubert, que en un momento dado «deja un espacio en blanco con el que refleja que han pasado 20 años. Puede haber mucho en un espacio en blanco», tal como compara.

La escritora napolitana, que también es dramaturga, comenzó su carrera literaria en 2003 con la colección de cuentos Mosca più balena y dos años después publicó los relatos Per grazia ricevuta, que fueron preseleccionados para el premio Strega, el más prestigioso de Italia, y ganó el Renato Fucini a la mejor colección. En castellano se ha publicado una antología de los dos libros bajo el título Lo que ya no recuerdo. Desde sus inicios, suma una veintena de obras de todo tipo y acaba de publicar Piccoli, miracoli e altri tradimenti, en el que el sexo tiene un gran protagonismo.

Suscríbete para seguir leyendo