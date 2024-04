Diario de Mallorca presenta ‘Idò!’ amb una taula rodona i l’actuació d’O-Erra

Diario de Mallorca presentarà demà dimecres a les 19 hores a la seu del Club Diario de Mallorca Idò!, l’esdeveniment per a celebrar el naixement d’una nova era per a la cultura i la comunicació a l’illa i que compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya. L’actuació musical de l’icònic grup mallorquí O-Erra i una taula rodona amb la intervenció de figures reconegudes del panorama cultural i lingüístic de les illes marcaran l’inici d’una nova proposta editorial en català.

Idò! consistirà en una publicació setmanal que servirà com a punt de trobada per a les veus més influents de Mallorca, amb la finalitat de promocionar la nostra cultura i el coneixement de la llengua pròpia. El nou projecte tindrà expressió en paper imprès i també a web, amb difusió a les xarxes socials. El lector hi podrà trobar testimonis, entrevistes, reportatges, concursos, jocs i recomanacions per a fomentar el diàleg sobre el paper de la llengua en les nostres vides. La ciutadania també podrà gaudir cada mes d’un acte d’interès cultural en català a les instal·lacions del Club.

La vetlada de demà vespre serà una fusió perfecta de música, debat i celebració: s’obrirà amb unes paraules de benvinguda de Marisa Goñi, directora de Diario de Mallorca; acte seguit començarà la taula rodona, i per acabar l’esdeveniment hi haurà un còctel al Club Diario de Mallorca. A l’acte hi intervindran Biel Mesquida, reconegut escriptor que ens endinsarà en les profunditats de la literatura i la seva relació amb la llengua catalana; Montse Ollé, metgessa del col·lectiu Sanitaris per la Llengua; Pau Emili, president de Joves per la Llengua, que ens compartirà les perspectives de les noves generacions sobre la llengua i la identitat cultural balear; i Antoni Llabrés, president de l’Obra Cultural Balear (OCB), qui afegirà la seva visió sobre la preservació i promoció de la llengua catalana en el context actual.

La taula rodona serà presentada i moderada per Carlota Pizá, coordinadora del projecte Idò! a les illes. L’esdeveniment serà una oportunitat per a connectar amb la riquesa i diversitat de Mallorca i mirar cap al futur amb optimisme i determinació. Per a tothom que estigui interessat a assistir-hi, basta entrar al web del Club Diario de Mallorca i omplir el qüestionari per a reservar l’entrada de franc.