París bé val un concert

Avui horabaixa, la Simfònica i en el Teatre Principal de Palma (20h), presenta un programa de caràcter familiar, que vol dir, entre altres coses, que tendrà un cert caràcter didàctic, amb explicacions incloses, en aquest cas fetes per Nigel Carter, gran divulgador i membre de la secció de trompes de l’orquestra.

Tot el programa està format per obres de compositors o bé francesos de naixement o d’adopció i que varen viure i crear entre finals del segle XIX i principis del XX. Així ens trobarem amb dues obertures d’Offenbach, plenes d’aclucades d’ull i sentit de l’humor, ja que en la primera el compositor retrata amb ironia com era la vida parisenca del seu temps i en l’altra frivolitza, amb un can-can inclòs, l’anada als inferns d’Orfeu, el mitològic personatge tan lligat a la música.

Stravinski serà present a través d’una versió reduïda de La consagració de la primavera, el que fou escandalós ballet quan es va estrenar. I parlant d’escàndols, monumental el que es va organitzar en l’estrena de la versió per a ballet del Preludi a la migdiada d’un faune de Debussy, una obra que també sonarà durant la sessió que recomanam. El coreògraf va agafar la història dels somnis onírics del faune, ideada per Mallarmée i musicada per Debussy, per rompre motlles escènics, sobretot pel que fa als moviments, sensuals i més, del protagonista.

Ravel no podia faltar en un programa de música francesa d’aquesta època i per tant, Pablo Mielgo ha volgut incloure tres obres del mestre: El Bolero, la seva peça més emblemàtica, la Pavana per a una infanta difunta i la segona Suite de Dahfnis et Chloé, una història d’amors entre una pagesa i un aristòcrata, situada a l’illa de Lesbos, en el segle tercer abans de la nostra era.

Suscríbete para seguir leyendo