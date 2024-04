Gabino Diego actúa en Mallorca: «Me he dado cuenta de que quiero dedicar mi vida a hacer comedia»

Gabino Diego inició su carrera artística con 16 años y ahora, con 57, afirma que vive un momento profesional «maravilloso», con la obra que protagoniza, ‘La curva de la felicidad’. Comparte escenario con Antonio Vico, Josu Ormaetxe y Jesús Cisneros y a partir de este jueves y hasta el domingo la representarán en el Auditorium de Palma.

¿Qué es ‘La curva de la felicidad’?

Es una función muy divertida. Ya se estrenó hace 20 años, escrita por Eduardo Galán y Pedro Gómez, pero se ha ido enriqueciendo con todos los que han ido pasando: Pedro Reyes, Pablo Carbonell, El Monaguillo... Entonces es una función que yo creo que es muy divertida, donde habla de este personaje, de Quino, que acaba de separarse y tiene que vender la casa, pero no quiere hacerlo porque ahí está el recuerdo del amor de su vida, y entonces decide apalabrársela a todo el que va pasando por la casa, y al final terminan cuatro Peter Panes viviendo en la misma casa. Cuatro hombres también separados, pero que, vamos, que son unos Peter Panes que piensan que se pueden comer el mundo.

¿Qué ha aportado al personaje?

Bueno, yo he tratado de hacerlo lo mejor posible y he intentado, por lo menos, que se rieran como con los otros actores. Y luego, por otro lado, también siempre en las comedias, en los personajes que yo siempre he interpretado siempre me he agarrado al drama, ¿no? El personaje de Quino lo está pasando mal, está sufriendo, pero produce risa, es como el clown, ¿no? Donde su éxito está en su fracaso. Entonces la gente se ríe de lo mal que lo pasa al personaje, y de cómo los demás le quieren ayudar o le quieren vacilar, pero a la vez Quino es un personaje también un poco pícaro.

¿Hay alguna moraleja de la situación que vive el personaje?

Pues que en el fondo, yo creo que el hombre y la mujer se necesitan mutuamente. Nos necesitamos siempre. Yo no creo que alguien pueda vivir sin la mujer, y no creo que la mujer pueda vivir sin los hombres. Y esto es lo que pasa en esta función, que hay cuatro hombres pensando que ellos solos van a comerse el mundo. Ya todos han pasado los 50. Como todas las funciones, si no gustas a las mujeres, ya te puedes ir a tu casa. Entonces es una función que las mujeres se lo pasan muy bien, creo que son las que mejor se lo pasan al ver a estos personajes.

Un escena de 'La curva de la felicidad'. / Auditorium de Palma

Usted ha afirmado que son las mujeres las que más quieren ir a ver esta obra y son ellas las que arrastran a sus parejas...

Eso pasa en general en el teatro y en las cosas culturales. Dicen que las que más compran libros son las mujeres. En el teatro, yo veo a veces grupos de 16 mujeres que se han reunido para ir al teatro, que no sucede con los hombres. Los hombres son más de fútbol, pero menos de teatro. Yo en ese sentido siempre me he sentido mejor con las mujeres porque me gusta el teatro y no soy tan futbolero.

¿Y quién se ríe más? ¿Ellas o ellos?

Los dos, pero creo que más ellas. Es muy divertida y está muy bien escrita. Se ríen más ellas porque las situaciones son muy divertidas, porque la función está muy bien escrita y porque yo creo que los actores lo interpretamos bien.

¿Y la obra refleja bien cómo son los hombres, al menos de una determinada generación?

Sí, un tipo de hombre Peter Pan, que piensa que todavía tiene 18 años y no acepta las limitaciones.

¿Se siente identificado con su personaje?

Para interpretar este personaje, normalmente tienes que haber vivido determinadas cosas que le pasan al personaje. Hace dos años me separé, justo cuando me llegó el papel de Quino. O sea, estaba viviendo lo mismo y sí, conozco bien lo que le pasa al personaje.

¿Y también se aferra al pasado?

Mi actitud ha sido un poco diferente, sí. El personaje de Quino es un poquito más inmaduro, creo.

Supongo que la complicidad con el resto de los actores es importante en esta obra.

Yo te puedo decir que estoy viviendo ahora los momentos en mi profesión más felices de mi vida, trabajando con estos actores. Me encuentro muy a gusto, disfrutamos mucho la comedia.

¿Cuáles son sus proyectos profesionales?

Tengo algún proyecto de cine y bueno, alguna otra cosa más también del teatro, estoy viendo a ver qué hago.

Hace mucho que no le vemos en películas. ¿Ha sido por decisión propia o no llegaban proyectos?

No, sobre todo porque he estado haciendo teatro y tampoco han llegado proyectos...

¿Qué tiene que tener un proyecto para que quiera participar en él?

Bueno, pues que me guste la historia, el personaje, que crea que lo pueda hacer bien. Sinceramente, me he dado cuenta con el tiempo que lo más bonito que hay en el mundo es poder hacer reír a la gente y quiero hacer comedia, eso es lo que pido ahora. Lo importante es hacer lo que sabes hacer bien, ¿no? Y yo me he dado cuenta de que yo quiero dedicar mi vida a hacer comedia.