Día del Libro 2024 en Mallorca: Más de 30 librerías para los fans de Sant Jordi

Los aficionados a la lectura que esperan con «emoción e ilusión» el día en que las librerías sacan sus ejemplares a la calle son los fans de Sant Jordi y a ellos va dedicada la campaña de este año del Gremi de Llibreters de Mallorca. Más de 30 establecimientos de Palma y la Part Forana montarán sus mesas en vías y plazas el martes 23 de abril para ofrecer las novedades y clásicos literarios con un 10% de descuento y mucha animación.

En Ciutat habrá ocho ubicaciones distintas, entre ellas la Rambla, que se estrenó el año pasado y se volverá a llenar de libros y rosas debido a la buena acogida que tuvo y porque las obras continúan en la plaza de España. Durante el paseo de los fans para curiosear y comprar podrán encontrarse con algunos de sus autores preferidos, ya que se han programado más de 200 firmas de títulos en todos los puestos de las librerías.

Numerosas editoriales han aguardado a las semanas previas al Día del Libro para presentar sus novedades literarias. «Este año hay muchas» y además «es uno de los que se han concentrado más escritores conocidos», tal como destacó este miércoles el presidente del Gremi, Miquel Ferrer, sobre las singularidades de esta edición.

Ofreció un mensaje de optimismo por parte del sector y animó a la ciudadanía a salir a la calle el próximo martes en una ciudad «con una diversidad muy amplia de librerías, con locales especializados, librerías que acaban de abrir, otras que llevan más de 50 años de trayectoria y todas con algo en común: Somos pequeño comercio y necesitamos que los lectores compren en él».

Ubicaciones de las librerías

Los descuentos del 10% por Sant Jordi se harán en los establecimientos y en los puestos distribuidos en la plaza de Cort (Literanta), Major (Abacus, Gotham, Lluna, Quart Creixent, Univers del Còmic, Baobab, Drac Màgic y Quars), Marquès del Palmer (Rata Corner y Casa del Libro), la calle Sant Miquel (Embat, Come in Palma, Finis Africae, Llibres Colom, La biblioteca de Babel y Llibreria Pròpia), la Rambla (Agapea, Curolletes, El Corte Inglés, Es Raconet, Espai Caramulls, Ínsula literària, Lila i els contes, Llibreria Campus y Llibres Ramon Llull), Via Roma (La Salina), Blanquerna (Little Rata) y paseo del Born (La Librera del Savoy).

«Es evidente que los libreros también somos fans de Sant Jordi y tanto para nosotros como para muchos ciudadanos es nuestro día preferido del año», aseguró Ferrer. Lo dijo por la «emoción e ilusión» que provoca esta fiesta cultural, pero los profesionales suman además la alegría de que «entre el 12 y el 25% de las ventas anuales se llevan a cabo en esta campaña de Sant Jordi», según las estimaciones del sector.

Programación conjunta

Durante la presentación del Día del Libro también estuvieron la consellera insular de Cultura, Antònia Roca, y la responsable de Patrimonio de Cort, Pilar Ribal, porque «por primera vez se ha realizado un programa conjunto de las actividades organizadas por las librerías, las bibliotecas y las instituciones para Sant Jordi, que se puede consultar en la web llibretersmallorca.cat», resaltó en relación a las propuestas que se inician este fin de semana.