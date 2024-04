Go Cactus se pasa al castellano con su segundo álbum

Go Cactus no son unos recién llegados. A sus espaldas cuentan con varios EPs, tan recomendables como Pulaski Street o Hi, We Are Cactus, y un disco —el brillante y digno de reivindicación We Have Wasted The Chance But We Are Fine— que les han llevado a tocar en festivales y salas de todo el país, llegando a actuar también en el cotizado SXSW de EE UU. Vamos, que a pesar de su todavía corta trayectoria atesoran no pocos logros.

Este 2024 se avecinan cambios. El primero: Go Cactus hará su debut en castellano, publicando un segundo álbum con las constantes habituales de la casa: acordes contundentes y melodías inevitables de cantar. El segundo: los mallorquines han hecho las maletas y, desde ahora, se alojan en Hotel Records, donde pueden cruzarse en recepción, compartir ascensor o tomarse algo en la barra del bar.