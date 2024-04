Elements naturals i musicals

Un dels plats forts, musicalment parlant, del cap de setmana, és, sens dubte, la interpretació de l’òpera Los Elementos del compositor mallorquí del barroc, Antoni Lliteres (1673-1747). Serà al Museu de Mallorca, avui horabaixa (18h) i amb Llorenç Gelabert dirigint el seu Art Vocal Ensemble (cor i orquestra), i amb la participació de diferents veus solistes. El concert es repetirà demà diumenge a l’Església de Sant Francesc d’Inca (19.30h).

Es tracta d’una obra clau per entendre la importància del músic d’Artà, que va ocupar un lloc destacat a les corts espanyoles del segle XVIII.

Una mica més tard (20.30h), avui i en el Teatre Mar i Terra també de Palma, el grup Toc de Crida mesclarà tradició i modernitat a partir de música d’arrels illenques.

Demà diumenge, al saló d’actes de s’Agrícola de Manacor (19h), el trio Meraki oferirà un concert de música de cambra amb música romàntica, impressionista i una selecció de tangos. El trio està format per Pau Cladera (violí), Anna Vidal (flauta travessera ) i Pep Amengual (piano).

Ja per dilluns, tenim cita amb la programació de Studium Aureum, ja que a l’Auditori del Conservatori un trio format per Magí Garcias, piano, Ramon Andreu, violí i Dmitry Struchkov, violoncel, ens acostarà a algunes partitures romàntiques de Schumann i Brahms. La cita és a les 20.30h, tot i que mitja hora abans hi ha una explicació feta per Mercè Pons.

Suscríbete para seguir leyendo