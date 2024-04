Arte en la Soledat

Donde antes estaba el negocio de pintura de coches Talleres Soledad, pronto se desahogarán los artistas. El local de la calle Siquier, en el barrio palmesano de la Soledat, es una de las piezas de un puzle que el galerista alemán Johann Nowak ha bautizado como Art & Design District Palma. Actualmente, cuatro grandes salas con superficies de entre 300 y 500 metros cuadrados forman el núcleo del proyecto entre las calles Siquier, Amer y Fornaris. Podría pensarse que Nowak había estado buscando en la periferia de Ciutat una ubicación adecuada para su proyecto, pero no fue así. «Para ser sincero, fue por puro accidente», dice el galerista.

Hacía tiempo que tenía la idea de crear un distrito de arte, pero no necesariamente en Mallorca. Se remonta a sus experiencias en Berlín-Mitte poco después de la reunificación, donde Nowak, que había sido artista y okupa, abrió su galería. «Ya entonces me di cuenta de la increíble energía que se respira cuando tienes la oportunidad de contar con muchos espacios para el arte y la cultura en una zona relativamente céntrica», afirma. Más tarde, Nowak planeó abrir un centro de fotografía y cultura en una favela brasileña. El proyecto fracasó a causa del coronavirus.

Nowak trabaja con la artista mallorquina Francesca Martí, por lo que ha visitado la isla con frecuencia. También trajo consigo al videoartista estadounidense Gary Hill: La esposa polaca de Hill quería estar más cerca de su familia, pero él no quería mudarse a Polonia. El galerista sugirió Mallorca y la pareja siguió su recomendación. Entonces buscaron un estudio y encontraron un espacio en La Soledat, en la calle Siquier. Al final lo rechazaron, pero Nowak quedó tan prendado del espacio que acabó comprándolo él mismo.

Una proyección del videoartista Gary Hill en una de las naves industriales. / Art Design District

Una cosa llevó a la otra: El galerista descubrió el edificio de al lado en Idealista y se mudó. Un alemán acababa de reconvertir otro edificio con un gran vestíbulo y una azotea directamente adyacente. Nowak se puso en contacto con él y ambos llegaron a un acuerdo. La idea del Art & Design District Palma fue tomando forma. Nowak siguió ampliando el espacio y también alquiló una propiedad donde Pau Navarro, chef del restaurante gastronómico Clandestí, se instalaría con un restaurante. Después el vecino de enfrente también quiso vender su taller de reparación de coches. El antiguo barrio obrero está actualmente en plena ebullición.

Cuando Nowak se enfrenta a la idea de alimentar la gentrificación de esta barriada, señala que este proceso ya está en marcha con proyectos como la construcción de la nueva sede de la Orquestra Simfònica en el vecino barrio de Nou Llevant. Por otro lado, afirma: «No estamos quitando espacio vital a nadie. No somos un desplazador, sino un estímulo». Oponerse por completo a la gentrificación no es el planteamiento correcto. «Es malo cuando proyectos como este entran como un ovni y no se preocupan de nada», dice Nowak, que actualmente está creando un equipo sobre el terreno con la española Nahir Fuente. Intentan crear aquí un espacio cultural que integre al barrio e implique a los jóvenes, destaca.

En el fondo, el galerista ve este paso como parte de un fenómeno general en el mundo del arte: en los años noventa, las galerías tendían a ser tiendas en el centro, pero esto ha cambiado en los últimos diez años. La tendencia es salir del centro de las ciudades en busca de espacios más amplios. Los barrios periféricos, con su diversidad cultural, también se han vuelto interesantes. «Para los artistas, es más emocionante estar en un barrio como Pere Garau o La Soledat que en el centro de la ciudad», según señala el impulsor.

Residencias de artistas

En la primavera de 2025 se inaugurará una gran exposición que ha sido confiada a la renombrada comisaria española Blanca de la Torre. El título Chambres d’amis se basa en la muestra de título similar del comisario belga Jan Hoet en 1986. «No se enviará ni una sola obra para esta exposición», explica Nowak. «Con el tiempo, invitaremos a artistas internacionales como residentes. Producirán obras aquí, que luego integraremos en la exposición». A lo largo del año, los artistas invitados también tendrán la oportunidad de mostrar una exposición individual, añade.

La paellada que se celebró el día de la inauguración. / Art Design District

Gary Hill y Francesca Martí ya están trabajando en el espacio. La artista mallorquina entrevistó a personas que han vivido en La Soledat durante décadas y utilizó este material para crear una escultura de cuatro metros. «También nos enteramos de que solía haber paella en la calle», dice Johann Nowak, por lo que el impulsor del distrito artístico recuperó esta tradición el pasado mes de octubre y de nuevo durante la reciente celebración del Art Palma Brunch. En esta ocasión el evento fue mayor, contó con varios cocineros profesionales y los artistas Hill y Martí abrieron sus estudios.

Deliberadamente, Nowak no quiere mostrar una exposición completa en las antiguas naves para que el umbral de expectativas continúe siendo bajo. La gente debe ver: «Esta sala hecha polvo sigue estando hecha polvo», salvo que ahora se puede ver allí una escultura de Francesca Martí.

Suscríbete para seguir leyendo