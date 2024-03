Baaldo: "Si mi música la hiciera un hombre hetero cis blanco seguramente tendría mucho más éxito, yo aporto una imagen diferente y eso jode"

Baaldo publica este jueves su segundo trabajo discográfico, 'Emergencia Pop', en cedé físico y digital. Un álbum con el que rinde un homenaje a la cultura pop que ha escuchado desde su infancia hasta ahora, y en el que podemos escuchar referencias musicales de finales de los 90, principios del 2000 e incluso del 2010. Al mismo tiempo que abraza la música actual y en concreto el nuevo pop en España: la música urbana. Baaldo concluye el disco con otro guiño a cultura pop, con un tema homenaje a un artista plástico imprescindible del pop-art, Andy Warhol.

La presentación en directo del disco tendrá lugar en la Sala Palmanova, en Calvià, a las 19 horas, el próximo 23 de marzo, con Turista Sueca y Domi Shameless como artistas invitados y afterparty con Inf4mous Dj.

Entradas: https://www.notikumi.com/2024/3/23/concierto-baaldo

Le acaban de entregar en mano, recién llegado de fábrica, su esperado segundo cedé, ‘Emergencia Pop’, que se publica este mismo jueves.

Llevo cuatro años preparando este proyecto. Cuando empecé con mi primer disco justo vino la pandemia, y sentí que la oportunidad que tenía de darme a conocer se estaba perdiendo. Este segundo disco para mí es como volver a empezar. Es un álbum donde quiero celebrar toda la música que he escuchado desde que era pequeño hasta ahora, así que rinde un homenaje a muchas referencias: hay mucho de David Bisbal, de David Civera, del pop español de los 2000...

También se prueba en nuevos terrenos, como el de la guitarra.

Por primera vez he probado a incluir instrumentos más orgánicos, como la guitarra y la trompeta, hago uso de ellos en ‘Coco’ y en ‘Calambre y Escalofrío’, que son dos canciones del disco.

Sin olvidarnos de un homenaje a Lady Gaga.

Sí, mi mayor referente musical, siempre lo ha sido. Me da mucho respeto homenajear su música, pero lo he intentado en Andy Warhol. También me gusta mucho Tokischa, el dembow, la música en catalán,

la de The Tyets, Maria Hein, Julieta... Siento que tengo un respeto grande y profundo por los artistas que hacen reguetón y también por la música urbana, porque la música urbana es el nuevo pop.

¿Qué tiene ese pop del que me habla que tanto le engancha?

El pop es la música que me mueve, el mainstream. Me puede gustar lo alternativo pero también me gusta mucho lo mainstream. Creo mucho en la imagen. Los colores primarios, por ejemplo, por aquello de volver a empezar, predominan mucho en la gama cromática de este disco. Yo soy un artista que me debo a mi imagen, me gusta mucho enfocarme en la imagen y muchas veces incluso más que en la música. Quería basarme en estos tres colores, el rojo, el azul y el amarillo, porque son los primeros que nos enseñan en el colegio. Siento que es un volver a empezar. Hay una lucha, un esfuerzo real, una ambición por darse a conocer, sobre todo para que valoren tu trabajo. El pop es como apostarlo todo, independientemente de que pueda funcionar o no, y yo creo que es la música que me define.

¿Cómo y dónde se cocinó el álbum?

En Mallorca he trabajado con Carlos y Damián Tejedor de la Caja del Ruido. Ellos se han currado la parte más orgánica del disco y ahí sí que he estado horas en el estudio, muchas. Pero también ha sido un trabajo de estar en mi casa, comprarme un home estudio, currar, aprender a grabar voces, aprender a grabarme en casa y trabajar a distancia con Gryves Martell, que es el productor principal. Él me mandaba las bases y juntos hemos hemos ido trabajando. Hay un interludio, que es ‘Todos esos gatos’, que es la primera canción que he producido y es muy sencillita, pero sí que quería que estuviera en el álbum; es simplemente un vómito de palabras y como un poco freestyle, pero allí hay un trabajo de estar muchas horas en el estudio tratando de experimentar y de buscar sonidos. Creo que este segundo disco es incluso más casero que el primero, porque el estudio era el cuarto de mi hermana, pero con un punto de vista de “vamos a intentar hacer las cosas como se hacen ahora”, que es desde casa, pero forzar que suene como en un estudio de Miami. Gryves, el productor, curra muy bien todo eso.

El músico Baaldo publica nuevo disco cuatro años después / .

¿Es un disco con el que ha jugado con más registros?

Sí, totalmente. Creo que ahora me atrevo más a tocar la música electrónica, que ya la tocaba antes, y también me atrevo a hablar de mí. ‘Emergencia pop’, a nivel de letras y de composición, se puede dividir en dos palabras. ‘Emergencia’ diríamos que podría ser la verdadera emergencia que yo he sentido de estos cuatro años a nivel de salud mental. Pasé por una ruptura, me enamoré de un chico que no era correspondido, y todo eso me ha gestionado como mucho malestar. He sufrido mucho estrés en mi vida mientras hacía este disco, y he aprendido con este disco a gestionarlo. Hay una parte sincera de escribir y de realmente sentir un desahogo. No me atrevía a escribir de amor en mis canciones, son muy poquitas, y ahora siento que sí, que estoy en este punto de poder escribir situaciones amorosas que he vivido o situaciones que me inspiran. Hay una canción que se llama ‘La Lluna y la Nit’, que es la canción más mallorquina del álbum, y habla de una violación de un chico hetero hacia uno gay. Y habla sin ningún tipo de tapujos. Luego está la parte de pop, en la que siento que me he divertido queriendo hacer música y letras que no tienen por qué ser profundas. Porque creo que a los artistas LGTB muchas veces se nos presiona: tú vas a hacer un buen trabajo cuando hables de una buena canción, con una letra profunda, con una melodía y con una balada, o con un instrumento y tal, pero creo que también tenemos que tener derecho a divertirnos.

¿Sufre escribiendo sobre el amor?

Me cuesta muchísimo. Ahora me cuesta un poco menos, pero antes me costaba muchísimo porque creo que se escriben muchas canciones de amor y a mí me da mucho coraje que se escriba de amor todo el rato. Creo que se pueden escribir canciones de otras cosas. ‘Calambre y escalofrío’ es una canción que habla de la pasión que siento por esto. Y ese es el verdadero amor que yo creo que tengo. Me cuesta escribir de amor porque a nivel personal nunca he tenido una relación, he tenido malas experiencias con respecto al sexo, los hombres y tal.

El disco se abre con Colossal, ¿una canción que incita al baile?

Es un disco para bailar y llorar. Yo creo que todo el tiempo juega un poco con ese contraste. El disco arranca con un “si tú quieres volvemos a empezar”. Es decir, vamos a volver a intentarlo y vamos a volver a por todas con este álbum. Yo soy una persona que gestiono regular la ambición y quiero tirar por todo lo alto. Entonces hay una parte de mí muy ambiciosa que quiere volver a empezar, pero te lo dice una letra que dice “soy un huevo revuelto con sal, un pepito con queso colosal”. Tiene un punto de querer divertirse también y de animar a bailar.

¿La suya es música arriesgada?

Mi música no es arriesgada, yo soy un artista arriesgado. Si mi música la hiciera un hombre hetero cis blanco seguramente tendría mucho más éxito, pero yo aporto una imagen diferente y eso jode que no veas. Hace que haya menos oportunidades para mí, no tengo ninguna duda. De hecho estos cuatro años me han llevado a pensar: tengo 100% claro que yo no tengo las mismas oportunidades que puede tener una persona digamos más normativa.

¿Y eso le frustra?

Me frustra, sí. He trabajado muchísimo en la frustración que me ha llevado a eso y es un poco un poquito jodido, pero bueno, también hay un punto en el que creo que se me están dando oportunidades y poco a poco las estoy empezando a aprovechar, como que hay oportunidades a veces televisivas, y muchas veces juegas con la carta de bueno, es una cosa que tienen que cubrir, tiene que haber de todo. También creo que tiene que haber mucho más referentes en muchos más sitios.

¿A los artistas LGTBI se le ponen más trabas?

Sí. Creo que a los artistas LGTBI se nos ponen un montón de trabas y se nos exige mucho, pero... Primero, yo no quiero jugar a ser eso, yo quiero jugar a ser un artista y quiero competir con todo el mundo. Una cosa que sí siento que se nos exige mucho es saber de todo y ser activistas. Y yo no digo que no esté a favor del activismo LGTBI, al revés.

¿Cómo anda de autoestima?

Esa canción, ‘Golpe de autoestima’, habla de la baja autoestima que tengo muchas veces, del rechazo que siento muchas veces por cómo soy a ojos de mucha gente y de los rechazos físicos que yo mismo me marco. Cuando sales del armario emocionalmente aprendes a respetarte, saber lo que no te gusta de ti te hace más fuerte.

Baaldo / .

Si les duele, que se fastidien.

Creo que vivimos en un momento político un poco delicado. No me está afectando tanto como yo pensaba, pero creo que se está volviendo atrás y creo que estamos pecando mucho.

¿Cómo nació su colaboración con Joan Muntaner ‘Xanguito’?

Joan es un cielo, lo admiro muchísimo. El de Xanguito es de los mejores directos que hay en Mallorca, por no decir el mejor. Otro de los mejores directos es el de Cíl·lia, unas chicas que recién empiezan. Entonces me hacía mucha gracia tener esa unión de los dos. Esta canción, ‘La Lluna i La Nit’, tiene un trasfondo bastante LGTBI y yo le dije a Joan: me molaría que hubiese un punto de vista más... como que el final tuviera una voz de una persona aliada al colectivo y que normaliza mucho. Y sobre todo tú tienes un público muy familiar y creo que es muy interesante juntar estos dos mundos.

En ‘Eres un mierdas’ cita a Bad Gyal.

Bad Gyal me fascina. Es de lo mejor que hay en España. En su música hay mundos muy diferentes a los míos pero también tiene muchas cosas estéticas que creo que me representan y me gustan mucho: un peluqueo, un mover el culo, un bailar sobre el escenario sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de miedo. Y es un poco a lo que a lo que siento que es una aspiración para mí.

¿Quiénes son los mierdas?

Esta canción habla de la industria, de cómo muchas veces te cogen y te creen que te van a vender, te venden mucho humo. Habla mucho de eso, de la realidad, de que hay mucha gente que es un mierdas en esta industria y hay veces que hay que decirlo un poco.